Preminuo dugogodišnji hrvatski reprezentativac

Dugogodišnji hrvatski reprezentativac i legenda hrvatskog ragbija, Tvrtko Dumančić, preminuo je u dobi od 39. godina.

"Teška srca i s neopisivom tugom javljamo da nas je prerano napustio naš suigrač, prijatelj i brat, Tvrtko Dumančić, svima poznatiji kao Tvrdi.

Tvrdi nije bio samo igrač; on je bio istinsko dijete našeg kluba, netko tko je od 5. prosinca 2000. godine, od svojih prvih koraka u ragbiju, disao za ove boje. Odrastajući uz našeg terena više od dva desetljeća, iz malog dječaka koji je tek učio prve elemente igre izrastao je u stijenu na koju smo se svi mogli osloniti u najtežim trenucima utakmice.

Oni koji su igrali protiv njega, znali su koliko boli svaki susret, jer je Tvrdi bio beskompromisan borac koji nikada nije birao lakši put. Svojom nevjerojatnom fizičkom snagom i čvrstim obaranjima svakim je kontaktom davao do znanja tko gospodari terenom. Bio je onaj tip igrača koji se nikada ne štedi i koji je tu beskompromisnost prenio u dres prvaka Hrvatske, kao i u reprezentaciju gdje je s ponosom nosio nacionalni grb.

Njegova snaga na terenu bila je impresivna, ali njegova odanost klubu bila je još veća. Otišao je šampion, ostavljajući prazninu u našoj liniji obrane koju nitko nikada neće moći popuniti.

Tvrdi, hvala ti na svakom obaranju, na svakom natopljenom dresu i zajedništvu koje si gradio s nama još od te davne 2000. godine.

Tvoj duh ostaje na našem travnjaku. U svakom idućem napadu i svakoj obrani koju budemo igrali, igrat ćemo je za tebe. Počivaj u miru, ljudino, tvoj klub te nikada neće zaboraviti," napisali iz Rugby kluba Mladost.

