Pogledajte novi podcast: Mihovil Španja i Mišo Sorić pričaju o nogometu i Mundijalu

Nakon portala i novina, Dubrovački dnevnik kreće s još jednom medijskom formom – podcastom. Pod nazivom poDDcast donosit će aktualnosti u 'ležernoj i opuštenoj formi razgovora zavaljeni u udobni kauč'.

U prvoj emisiji razgovaraju o nogometu i predstojećem Svjetskom prvenstvu koje počinje u četvrtak. Gosti su Mihovil Španja i Mišo Sorić koji otkrivaju jesu li još uvijek uzbuđeni pred Mundijal, kako doživljavaju moderni nogomet, koje su im najdraže uspomene i golovi s prošlih prvenstava... Na pitanje voditelja Mara Marušića hoće li Hrvatska biti uspješna, odgovaraju smijući se:

"Kako bi rekao naš Mage: Teško!"

Prognozirali su i tko će osvojiti Mundijal, a sve poslušajte u podcastu koji će u budućnosti nastojati biti aktualan, a teme će biti raznolike, od važnih za društvo do ležernih za prirodu.