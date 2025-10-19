Plivačka senzacija iz Australije srušila svjetski rekord na 200 metara

Australka Molly O'Callaghan postavila je u subotu na Svjetskom kupu u Westmontu svjetski rekord na 200 metara slobodno u 25-metarskim bazenima s vremenom 1:49,77.

Amerikanka Regan Smith izjednačila je vlastiti svjetski rekord na 100 metara leđno s vremenom 54,02.

Olimpijska pobjednica na 200 metara slobodno u Parizu prošlog ljeta, 21-godišnja Molly O'Callaghan, lako je srušila rekord kojeg je 2021. srušila Siobhan Haughey od 1:50,31.

O'Callaghan je u subotu plivala sekundu brže nego na prvoj stanici Svjetskog kupa u kratkim bazenima prošli tjedan u Carmelu, Indiana, SAD.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva kanonada u Ruandi, ovakvim udarcima nitko se ne bi mogao oduprijeti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osvjačaica osam olimpijskih medalja (sedam postolja u štafetama, uključujući četiri naslova između 2021. i 2024.), Australka je ujedno i aktualna dvostruka svjetska prvakinja na 200 m slobodno i dvostruka svjetska prvakinja na 100 m slobodno (2022. i 2023.).

Malo kasnije u subotu, 23-godišnja Amerikanka Regan Smith izjednačila je rekord na 100 metara leđno koji je postavila prošle godine.

Također osmerostruka olimpijska osvajačica medalje, Smith je osvojila srebro u disciplinama 100 metara leđno, 200 metara leđno i 200 metara leptir u Parizu, kao i na Svjetskom prvenstvu u Singapuru ovog ljeta (uz srebro u disciplini 50 metara leđno).

POGLEDAJTE VIDEO: Vaňková nije mogla više nakon ovoga, pogledajte kako ju je Laura sredila