Liam Gallagher dobio unuka, a kćer Molly upoznao tek prije nekoliko godina

Liam Gallagher (53), legendarni pjevač benda Oasis, postao je djed. Njegova kći Molly Moorish-Gallagher (27) i njezin partner, nogometaš Nathaniel Phillips (28), dobili su sina Rudyja. Sretnu vijest Molly je podijelila na Instagramu, uz niz nježnih fotografija i poruku: „Obožavamo te, Rudy.“

Na jednoj od fotografija mali Rudy nosi narančasti džemper s inicijalom „R“, dok ga otac grli. Objavu su ubrzo preplavili čestitke prijatelja i obožavatelja slavne obitelji.

Prvi susret s kćeri Molly

Gallagher je svoju kćer Molly upoznao tek 2018. godine, iako je javno priznao da je bio svjestan njezina postojanja puno ranije. Molly je odrasla uz majku, pjevačicu Lisu Moorish (52), a njihov se obiteljski odnos počeo popravljati tek posljednjih godina.

Prije susreta s kćeri, Liam je 2017. izjavio kako je „nikada nije upoznao“ jer se nije slagao s njezinom majkom. Međutim, godinu dana kasnije na Instagramu je objavio njihovu zajedničku fotografiju, uz svoje sinove Lennona (24) i Genea (22), čime je potvrdio da su ponovno povezani.

Velika glazbena godina za Oasisa

Također, ove godine Oasis je ponovno izazvao oduševljenje obožavatelja serijom rasprodanih koncerata pod nazivom Oasis Live ‘25. Povratnička turneja doživjela je povijesni uspjeh – više od 10 milijuna fanova iz 158 zemalja pokušalo je kupiti ulaznice.

