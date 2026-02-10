FREEMAIL
OSJEĆA SE IZDANO /

Senzacionalno je osvojio zlato pa se obračunao s prijateljem: 'Pljunuo mi je u lice'

Foto: Andrzej Iwanczuk/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Puno pažnje je Raimund privukao na pres konferenciji nakon natjecanja

10.2.2026.
18:47
Sportski.net
Andrzej Iwanczuk/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Nijemac Philipp Raimund osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u skijaškim skokovima na maloj skakaonici na ZOI u Predazzu.

Bila je to mala senzacija jer Raimund još nikada nije slavio u Svjetskom kupu. Puno pažnje je Raimund privukao na pres konferenciji nakon natjecanja. Nakon pobjede, Raimund se dotaknuo bolne teme - svog bivšeg dobrog prijatelja Mariusa Lindvika, norveškog olimpijskog prvaka iz Pekinga 2022.

Lindvik je, zajedno s kolegom Johannom Andreom Forfangom i nekoliko drugih članova reprezentacije, prošle godine bio upleten u skandal varanja. Trener Magnus Brevig nepropisno je promijenio šavove u području međunožja odijela kako bi poboljšao njihovu aerodinamiku. Oba skakača diskvalificirana su sa Svjetskog prvenstva, što je izazvalo veliko iznenađenje u norveškom taboru.

„Lindvik i ja bili smo jako dobri prijatelji, igrali smo videoigre i snimali videe zajedno. Ali nakon ovog skandala sve se raspalo. Osjećao sam se izdano, kao da mi je pljunuo u lice. Bila je to velika pogreška. Da su mi barem došli i rekli: 'Žao nam je'. Ali nisu ni to učinili. Boli me“, rekao je Raimund.

Zimske Olimpijske Igre 2026Skijaski SkokoviNjemačka
