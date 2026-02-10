Nina Badrić predstavila novi album nakon 15 godina diskografske stanke

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić (53), ima ogroman razlog za slavlje. Nakon punih petnaest godina, objavila je novi studijski album simboličnog naziva "Moji ljudi", a taj je poseban trenutak obilježila u krugu najbližih suradnika, kolega i prijatelja u elegantnom prostoru zagrebačkog hotela Amadria Park Capital. Svojim je pratiteljima na Instagramu dala uvid u svečanu atmosferu, podijelivši niz fotografija koje odišu srećom i ponosom.

Promocija puna emocija

Na objavljenim fotografijama, koje potpisuje studio Kontraformalni, Nina Badrić naprosto blista. Odjevena u elegantnu kombinaciju sivog odijela i bijele košulje, upotpunjenu upečatljivim remenom leopard uzorka, pjevačica s osmijehom pozira držeći u rukama primjerke svog novog albuma. Vidljivo je da su na promociji bili dostupni i CD i posebno zlatno vinilno izdanje, što je razveselilo brojne ljubitelje glazbe. U emotivnoj objavi, Nina je otkrila koliko joj ovaj dan znači.

"Danas je za mene veliki dan! Nakon 15 godina objavila sam novi album 'Moji ljudi.' Nove pjesme od danas započinju svoj novi život i molim vas budite blagi", napisala je pjevačica, zahvalivši svima koji su došli uveličati njezinu proslavu. "Sretna sam i zahvalna što još uvijek imamo to naše zajedništvo", poručila je. Reakcije njezinih pratitelja i kolega nisu izostale. Ispod objave su se odmah zaredale brojne čestitke i poruke podrške, a jedan od komentara, "Blistava uz svoje ljude", savršeno sažima dojam koji je pjevačica ostavila.

Dugo iščekivano glazbeno poglavlje

Album "Moji ljudi" predstavlja krunu jednog izuzetno aktivnog i uspješnog razdoblja za Badrić. Naime, službeni datum izlaska albuma za širu javnost je 13. veljače. Ovaj projekt dolazi nakon što je pjevačica nedavno opisala proces stvaranja albuma u današnjoj glazbenoj industriji kao "Sizifov posao", istaknuvši da je ovo izdanje odraz njezine zrelosti i svojevrsni poklon publici koja je odrastala uz nju tijekom njezine tri desetljeća duge karijere. Izlazak albuma najavili su već uspješni singlovi, poput energične pjesme "Alive" i emotivne balade "Moj rodni grad", posvećene Zagrebu.

Čini se da za Ninu nema odmora. Već 20. i 21. veljače očekuju je dva velika akustična koncerta pod nazivom "Nina Unplugged" u beogradskom Sava Centru, gdje će svoje najveće hitove izvesti u novim aranžmanima uz pratnju orkestra pod ravnanjem Ante Gele. Uz to, nominacija za prestižnu medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji "Glazbenica godine" samo potvrđuje njezin neupitan status na regionalnoj sceni.