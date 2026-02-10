FREEMAIL
NIJE NEKA UTJEHA, ALI... /

Pala nakon 13 sekundi, ali zaradila iznos od kojeg boli glava: Evo koliko je inkasirala Vonn

Foto: Joel Marklund/bildbyran Photo Agency/profimedia

Za usporedbu, na Igrama u Parizu 2024. američki su olimpijci za zlato dobivali 37.500 dolara

10.2.2026.
7:39
Sportski.net
Joel Marklund/bildbyran Photo Agency/profimedia
Legendarna Lindsey Vonn olimpijski je smuk u Cortini d’Ampezzo napustila već nakon 13 sekundi. Težak pad prekinuo je njezin nastup i ugasio sportske ambicije na toj utrci, ali ne i financijsku sigurnost.

Naime, zahvaljujući novom modelu nagrađivanja američkih olimpijaca, sama činjenica da je nastupila na Zimskim igrama Milano–Cortina 2026. donosi joj izdašnu novčanu isplatu. Bez obzira na rezultat, svaki član američke olimpijske i paraolimpijske reprezentacije dobit će 200.000 dolara, što je više od 180.000 eura.

Drugim riječima, ni sportaši koji su, poput Vonn, natjecanje završili gotovo na samom početku neće ostati bez naknade. Sudjelovanje je dovoljno.

Promjena je omogućena rekordnom donacijom od 100 milijuna dolara koju je Američkom olimpijskom i paraolimpijskom odboru uputio milijarder Ross Stevens. Ideja je jasna – sportašima osigurati stabilnost neovisno o medaljama i postoljima te ih rasteretiti pritiska isključivo rezultatske nagrade.

Za usporedbu, na Igrama u Parizu 2024. američki su olimpijci za zlato dobivali 37.500 dolara, za srebro 22.500, a za broncu 15.000 dolara. Sada je pristup bitno drukčiji: financijski bonus više nije rezerviran samo za osvajače odličja, već pripada svima koji su izborili olimpijski nastup.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Kostelić i Božo Sušec o stravičnom padu Lindsey Vonn: 'Vidio sam puno nesreća, ali ova...'

Lindsey VonnCortina D'ampezzoZimske Olimpijske Igre 2026
