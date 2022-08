RUKE U ZRAK / Ovo je Roko, maskota splitskog EP-a u vaterpolu: Htjeli napraviti dalmatinskog galeba, a dobili - kralja! 'Reakcije su fenomenalne'

Ispred splitskog Hrvatskog narodnog kazališta postavljena je danas izložba pod nazivom Vaterpolo u Hrvatskoj - stoljetni krug od Splita do Splita u suradnji Hrvatskog vaterpolskog saveza i Hrvatskog sportskog muzeja. Također, predstavljena je i maskota EP-a Roka koja izgledom podsjeća na kralja Matu Mišu Kovača. U Hrvatskom vaterpolskom savezu kažu da su htjeli napraviti dalmatinskog galeba. Mornarska majica, zalizana kosa, sunčane naočale, brkovi, zlatni lanac oko vrata, tetovaža srca u kvadratićima na lijevoj ruci, japanke. "Reakcije su fenomenalne, iznenađujuće dobre. Mlađu generaciju tek trebamo naučiti što znači mit o dalmatinskom galebu i ta nonšalancija", rekao je Renato Živković, izvršni direktor organizacijskog odbora Europskog prvenstva za Slobodnu Dalmaciju. Izložba je nastala u suradnji Hrvatskog vaterpolskog saveza i Hrvatskog športskog muzeja, a sve povodom 35. Europskog vaterpolskog prvenstva, koje počinje u subotu. "U Splitu i Dalmaciji ima dosta ljudi koji se kasno bude, koji su cijelu noć tulumarili, a onda nakon buđenja i marende stave šugaman na leđa i odu na plažu. Navečer taj čovjek uzme gitaru i s ekipom zapiva. I, naravno, uvijek se sviđa lipšem spolu. To je Roko, s njim treba pokazati što je Dalmacija, to je kult dalmatinskog galeba, na čemu želimo i napraviti Europsko prvenstvo. Želimo da nakon njega ljudi nastave dolaziti na bazene, a naš je zadatak da se ljudi uz Roka nastave i dalje međusobno družiti"; dodao je Renato Živković. Izložbu su ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu svečano otvorili Renato Živković, predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza i Danira Bilić, ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja. Uveličali su ju Perica Bukić, izvršni direktor Hrvatskog vaterpolskog saveza, Petra Husain Pustaj i Marijan Sutlović, kustosi Hrvatskog športskog muzeja te Zoran Jurić i Zoran Kačić koji su sudjelovali u izložbi od samog početka, od ideje pa sve do realizacije. S obzirom da je upravo Split kolijevka hrvatskog vaterpola gdje je davne 1908. godine na Bačvicama odigrana prva vaterpolska utakmica, nema sumnje da je upravo ovaj dalmatinski biser idealan domaćin europskim vaterpolisticama i vaterpolistima. Uz brojne sportske velikane koje je iznjedrio, Split je spreman za još jedan međunarodni, vrhunski sportski događaj od 27. kolovoza do 10. rujna. Umjetnički radovi bit će izloženi u centru Splita, ali i u Vodenom gradu ispred Spaladium Arene.