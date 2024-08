TIJEK UTAKMICE

Hrvatska - Grčka

14:13

Grci su otvorili pogotkom, ali Loren Fatović je iz polukontre zabio žabicu za brzo poravnanje rezultata. Maro Joković je zabio za vodstvo u svojoj 35. utakmici, postao je igrač s najviše nastupa u povijesti hrvatske reprezentacije na OI. Zabio je potom Lončar za 3:2, a Toni Popadić nakon prvog zaustavljanja peterca, drugi put to nije uspio napraviti, stoga je Grčka smanjila na 3:2 i izjednačila na 3:3 zbog nepostavljene hrvatske obrane. Žuvela je pogodio gredu iz peterca početkom druge četvrtine, dok su hrvatski protivnici poveli 4:3 tri minute do poluvremena. Grci su bili u seriji od četiri pogotka zaredom, vode 5:3. Kharkov sjajno zabija iz teške situacije za -1, ali Vlachopoulos četiri sekunde do kraja poluvremena zabija za 6:4. Jerko Marinić-Kragić zabija dva gola zaredom s vanjske pozicije na početku treće četvrtine, dok sredinom iste dionice vraćamo se u vodstvo pogotkom Ante Vukičevića, a Luka Bukić je zabio čak šesti pogodak Hrvatske u trećoj četvrtini za 10:9, a Marinić-Kragić je to podebljao na sedmi. Jak ritam se nastavio početkom druge četvrtine, a Matias Biljaka je dobio tzv. "brutality". Popadić je s dvije obrane u jednom napadu spasio Hrvatsku, ali u sljedećem to nije mogao, na semaforu je bilo 12:12. Tri minute do kraja Kharkov zabija za 13:12, a minutu kasnije za +2! Vlachopoulos zabija za dramu završnici, ali Hrvatska je na kraju upisala treću pobjedu na OI.

Hrvatski vaterpolisti u četvrtom kolu olimpijskog turnira igraju protiv Grčke, a utakmicu je najavio Ivica Tucak:

"Još jedna velika utakmica u nizu. Novi suparnik o kojem sve znamo i oni znaju sve o nama. Možemo ih pobijediti, to znamo, ali znamo i da ćemo izgubiti ako ne budemo pravi", dodao je Tucak.

Reprezentativac Marko Žuvela je kratko nakon Rumunjske rekao da je 'sve dobro dok se pobjeđuje', dok se na Rumunje, ali i Grke, osvrnuo Jerko Marinić Kragić.

"Znali smo da su Rumunji dobri i da ih ne smijemo podcijeniti. Nitko ih nije lagano pobijedio, a mi smo imali dobar pristup i zasluženo smo slavili. Slijedi nam Grčka i to će biti potpuno drugačija utakmica. Grci su sjajni individualci, znamo to vrlo dobro".

Ovom utakmicom Maro Joković će prestići Igora Hinića i postati igrač s najviše nastupa u povijesti hrvatske reprezentacije na OI, čak 35.

