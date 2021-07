Osam zaposlenika hotela u japanskom mjestu Hamamatsu, u kojem je smještena brazilska džudaška reprezentacija, bilo je pozitivno na koronavirus. Iz uprave hotela su objavili kako je svih 30 djelatnika bilo testirano u subotu prije dolaska brazilske reprezentacije te kako rade samo oni s negativnim testovima, odnosno kako nitko od zaraženih nije bio u kontaktu sa sportašima.

"Samo oni koji imaju negativan test rade. Ekipi smo pojasnili da su u balonu samo zdravi radnici", kazali su iz hotela.

Izvanredno stanje

U Tokiju je na snazi izvanredno stanje zbog širenja virusa COVID-19. U srijedu je registrirano 1149 novih slučajeva što je najveći dnevni broj još od siječnja.

Sve je to razlog posebnim mjerama koje su organizatori uveli za vrijeme trajanja Igara. One se odnose i na ponašanje u Olimpijskom selu. Tamo će biti smješteno oko 18.000 sportaša i službenih osoba. Ono je, inače, u uobičajenim okolnostima mjesto druženja sportaša koji dolaze iz svih kutaka svijeta, mjesto za zabavu i opuštanje. Tijekom povijesti, bilo je seks slučajeva koji su odjeknuli.

A upravo to nastoje sada spriječiti organizatori. Iako će podijeliti 160 tisuća kondoma, to je samo kako bi se širila poruka o sigurnom seksu. Kampanja je to koja je traje od OI u Seulu 1988., a sve do sada ona se odnosila prvenstveno na sprječavanje širenja HIV-a. Međutim, u Tokiju vlada panika zbog širenja koronavirusa pa organizatori i taj rizik nastoje svesti na minimum.

A kako bi se borili protiv seksa u Olimpijskom selu organizator je osmislio i posebne anti-seks krevete.

Naime, sportaši će spavati na krevetima od kartona koji mogu podnijeti težinu samo jedne osobe. To je tako postao i jedan od načina na koji žele spriječiti skandale iz prošlosti koji su utjecali na izvedbe sportaša. Također, zabrana prodaje alkohola je na snazi kako u Olimpijskom selu tako i u restoranima u gradu.