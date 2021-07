Poznato je kako je seks na Olimpijskim igrama uobičajena stvar. Olimpijsko selo u kojem je smješteno brdo mladih sportaša iz čitavog svijeta primamljivo je za mnoge, pa se sportaši odaju i čarima divljih partijanja, pa čak sve do orgija...

"Daju ti brdo kondoma, stoga što ćeš s njima nego to", kazat će sportaši koji su sudjelovali na Olimpijskim igrama.

"Mladi ljudi, savršena tijela, super izgledaju, svi na jednom mjestu, nemaju kamo ići, moraju biti na jednom mjestu zbog natjecanja. Naravno da će se ljudi seksati. Zar ste išta drugo i očekivali? Da, definitivno u zraku ima kemije, osjeti se okolo", kazali su sportaši iz nekoliko sportova gostujući u Cosmopolitanu koji je razgovarao sa 28 olimpijaca o tome kako se poseksati u olimpijskom selu.

Nestašna i otkačena slavna Dawn Fraser

Kad tome pridodamo i hostese odnosno sve one mlade koji na Igrama rade, što kao volonteri a što na ugovor, onda čitava priča dobiva još više na znatiželji. Sve se pretvara u pravu ludnicu...

Robert Whiting novinar je iz Tokija i autor knjiga među kojima su "Morate imati" i "Tokio Underworld". Ove godine objavljeni su njegovi memoari "Tokyo Junkie: 60 Years of Bright Lights and Back Alleys … and Baseball".

"Olimpijske igre vrijeme su za međunarodno atletsko natjecanje. Također su vrijeme za seks i alkohol, divlje tulume i kršenje svih pravila", stoji u tekstu Whitinga koji je iz naftalina izvukao jednu ludu priču. Točnije više njih...

Naime, tadašnja australska plivačka zvijezda Dawn Fraser (sad ima 83 godine) napisala je o tome što se doista dogodilo na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. u svojoj autobiografiji "Ispod površine: Ispovijesti olimpijskog prvaka", objavljenoj 1965.

Divlji i razuzdani tulumi u olimpijskom selu

Dawn Lorraine Fraser je, za one mlađe koji ne znaju, bivša uspješna australska plivačica. Višestruka je olimpijska pobjednica u plivanju, a 1965. godine primljena je u Kuću slavnih vodenih sportova. U utrci na 100 metara slobodnim stilom uspjela je pobijediti na trima olimpijskim igrama zaredom (1952., 1956. i 1960.). Nekoć je ta danas 83-godišnjakinja bila prilično nestašna...

"Fraser, možda se neki od vas sjećaju, je bila poznata po incidentu s tokijskom policijom, samo nekoliko dana nakon svoje treće uzastopne zlatne olimpijske medalje u disciplini 100 metara slobodno. Zabavna i luda plivačica uhićena je nakon što je ispred carske palače u srcu centra Tokija ukrala olimpijsku zastavu, a zatim prisvojila policijski bicikl kako bi se mogla izvući, vodeći policiju u žustru potjeru", prepričava autor.

U svojoj knjizi Fraser je iskreno napisala o svojim olimpijskim iskustvima u Tokiju, u kojoj je rekla da je krađa suvenira - srebrnih soljenica kao i onih za papar, kristalnih čaša i drugih predmeta - među olimpijcima jednako bila česta kao i umor nakon događaja i divljih seks zabava u olimpijskom selu.

"Također je otkrila da su neke zemlje, uključujući Japan i Švedsku, imale neformalni pristup seksu, a treneri i dužnosnici bili su poznati po tome što su djevojke - i amaterske volonterke i profesionalne - bez pardona ulazile u seksualne odnose sa svim muškim sportašima koji su ih željeli u tom trenutku. Fraser nije rekla što su ti treneri i dužnosnici osigurali za sportašice koje su željele ublažiti vlastitu napetost nakon teškog natjecateljskog dana, ali je bila jako precizna u priči", ističe Robert Whiting.

Hope Solo opisala 'izvannastavne aktivnosti'

Dva mjeseca nakon što je u siječnju 1965. objavljena njezina knjiga, Australski plivački savez suspendirao je Fraser iz natjecanja na 10 godina.

Američka nogometna zvijezda Hope Solo opisala je također izvannastavne aktivnosti u Olimpijskom selu tijekom Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. Solo i njezine suigračice redovito su u njihove sobe neovlašteno dovlačile muške prijatelje, koristeći svoje zlatne medalje kako bi odvratili sigurnost. Nakon jedne cjelonoćne zabave, pojavila se u američkoj jutarnjoj emisiji i dalje pijana i izgledajući baš iscrpljeno, mamurno, umorno...

Natjecatelji na Igrama u Londonu 2012. - gdje su alkohol i droga bili zabranjeni u olimpijskom selu - napisali su o punjenju boca vode alkoholom i krijumčarenju korova, kao i doping sredstvima.

Na Igrama u Riju 2016. zabave prepune alkohola bile su dobro dokumentirane, a broj kondoma koje su službenici podijelili dosegao je bio rekordnih 450.000 - sa 175.000 vrećica lubrikanata - što je bio valjda novi olimpijski rekord. Suprotno tome, službenici Igara u Sydneyju 2000. podijelili su 70.000 kondoma, da bi ih potom ponestalo u prvom tjednu. Svi su poludjeli kad su seks i partijanje bili u pitanju.

150.000 kondoma spremno

"Ne zaboravimo kada su američki plivač Ryan Lochte i tri člana plivačkog tima SAD-a vandalizirali benzinsku crpku u Riju i potom lagali da nisu. Suspendiran je bio na 10 mjeseci. Krađa zastave sada se čini tako neobičnom za sve ove stvari. Ipak, ne mislim da će Igre 2020. biti puno drugačije", naglašava autor.

Iako tokijski Organizacijski odbor neće pružati alkohol niti ga prodavati u selu, sportaši će smjeti donositi alkohol u koferima. Zahtjeve za piće u svečanim prigodama olakšat će interni ugostitelji. To je zasigurno u skladu s duhom međunarodnog prijateljstva i suradnje koji predstavljaju Olimpijske igre.

Zbog rizika koje predstavlja covid, poduzet će se mjere za zaštitu sportaša u okruženju balona. Ulaz u olimpijsko selo bit će dopušten pet dana prije početka natjecanja, a sportaši će moći napustiti samo u roku od dva dana od završetka Igara. Svaki pokušaj izlaska iz sela uključivat će stroge kazne, uključujući diskvalifikaciju.

Istodobno, 150.000 kondoma bit će dostupno za korištenje sportašima unutar olimpijskog sela. Dužnosnici nam kažu da je to u svrhu "podizanja svijesti o prevenciji infekcija, za odvođenje kući i prosvjetljenje ljudi". No, organizatori naglašavaju važnost odgovornog ponašanja jer još uvijek vlada pandemija koronavirusa, pa poručuju da "kondome sportaši ostave kod kuće". Naravno da ih sportaši neće poslušati...

Nemoguć zadatak

"Unatoč 8000 ljudi zaposlenih da 24 sata na dan nadgledaju sigurnost igrača, predviđam da će imati jednako uspjeha u kontroli socijalnih navika sportaša kao i službenici na prethodnim Olimpijskim igrama. To je stoga nemoguć zadatak za organizatore. Službenici Međunarodnog olimpijskog odbora također će nesumnjivo ignorirati pravila Igara.

Ako se igre održavaju u izvanrednom stanju, kao što je rekao potpredsjednik MOO-a John Coates, dužnosnici MOO-a poput njega nesumnjivo će odsjesti u skupim hotelima pijući najfiniji viski i vino koje Japan nudi - dok će se obični Japanci morati suzdržati od izlaska", ističe Robert Whiting.

Službenici MOO-a dobit će što žele, uključujući predsjednika Thomasa Bacha, koji će imati audijenciju kod japanskog cara. Iako je 80% japanske javnosti protiv održavanja igara u srpnju, u istraživanju javnog mnijenja koje je u siječnju proveo Kyodo News, dužnosnici MOO-a nesumnjivo će uživati.

