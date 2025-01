Objavljena trasa druge najveće biciklističke utrke na svijetu. Slovenac neće braniti naslov

Organizatori biciklističke utrke "Giro d'Italia" u ponedjeljak su u Rimu predstavili trasu 108. izdanja koje će se održati od 9. svibnja do 1. lipnja ove godine.

Još je ranije bilo objavljeno kako će "Giro" sljedeće godine početi u Albaniji, a sada je poznato kako će se prve tri etape voziti u toj zemlji. Utrka će početi 164 kilometra dugom etapom od Drača do Tirane, druga etapa bit će 13.7 kilometara dugački kronometar u glavnom gradu Albanije, dok će se treća etapa voziti sa startom i ciljem u Vlori u dužini od 160 kilomeara.

Slijedi prelazak u Italiju, a tamo će vozače čekati nekoliko iznimno teških ispita, poglavito u zadnjem trećem tjednu u kojem će na programu biti tri od ukupno pet etapa s ciljem na vrhu uspona. Prvi brdski cilj na rasporedu je u sedmoj etapi koja će se voziti od Castel di Sangra do Tagliacozza, drugi u 15. etapi sa startom u Fiume Venetu te ciljem u Asiagu, da bi u zadnjem tjednu pred vozačima biti brutalni ispiti od San Michelle all'Adigea do Bormija u 17. etapi, od Bielle do Champoluca u 19. etapi te od Verresa do Sestrierea u 20. etapi prije ntransfera u Rim gdje će utrka završiti.

Kako su posljednja dva izdanja "Gira" osvojili Slovenci, 2023. Primož Roglič, a 2024. Tadej Pogačar, trasa ovogodišnjeg "Gira" tijekom 14. etape nakraktko će skrenuti i u susjednu nam državu. Start te dionice bit će u Tarvisiju, a cilj u Gorici.

Foto: profimedia

Prema trenutačnom planu utrka, Pogačar nema namjeru ove godine braniti svoj naslov na "Giru" s obzirom da će pokušati osvojiti preostale dvije trotjedne utrke, "Tour de France" i "Vuelta a Espanu", ali na startu u Draču trebao bi se pojaviti Roglič koji će ove godine pokušati ponoviti uspjeh svog sunarodnjaka od lani i osvojiti "Giro" i "Tour" u istoj godini.

