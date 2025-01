Skandal: Bivši hrvatski prvak privremeno suspendiran, koristio tvar za povećanje mišića?

Hrvatski atletičar Andrej Hladnik (35) privremeno je suspendiran jer je u njegovom tijelu pronađena nedopuštena tvar Ostarin.

Suspenzija je na snazi do donošenja konačne odluke, što znači da do tada on neće moći nastupati na natjecanjima.

Ostarin spada u skupinu selektivnih modulatora androgenih receptora (SARM). Radi se o dopingu koji je popularan među bodybuilderima i drugim sportašima jer povećava mišićnu masu bez nuspojava na drugim organima. Svjetska antidopinška organizacija (WADA) ga je uvrstila na popis zabranjenih tvari.

Hladnik, bivši hrvatski prvak, posljednji put se natjecao u studenom 2024. godine kada je sudjelovao na maratonskim, polumaratonskim i utrkama na 10 kilometara u Hrvatskoj.

