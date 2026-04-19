Nova tragedija na stazi gdje je Lauda doživio nesreću koja mu je obilježila karijeru

Nova strašna nesreća desila se na stazi Nürburgring u Njemačkoj. Na stazi koja je najpoznatija po nesreći u kojoj je Niki Lauda 1976. zadobio teške opekotine došlo je do sudara sedam automobila u koemu je poginuo finski vozač Juha Miettinen.

Utrka je najprije prekinuta crvenom zastavom, a potom je sat vremena kasnije i službeno obustavljena kada je postalo jasno koliko je težak bio sudar više vozila.

Organizatori su priopćili da se utrka, koja je privukla dodatnu pažnju zbog sudjelovanja vozača Formule 1 Maxa Verstappena, neće nastaviti u subotu navečer.

"Nakon sudara više vozila, kontrola utrke odmah je zaustavila natjecanje kako bi se omogućile opsežne spasilačke i intervencijske aktivnosti. Unatoč brzom dolasku hitnih službi, liječnici nisu uspjeli spasiti vozača nakon što je izvučen iz vozila. Preminuo je u medicinskom centru nakon što su svi pokušaji reanimacije bili neuspješni," navodi se u priopćenju organizatora.

U priopćenju se dodaje da je još šest vozača prevezeno u bolnicu na pregled, no nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti.

Četverostruki svjetski prvak Formule 1 Verstappen, koji bi trebao sudjelovati u 24-satnoj utrci izdržljivosti u svibnju, uputio je sućut putem društvenih mreža.

"Šokiran sam onime što se danas dogodilo", napisao je Verstappen.

"Automoto sport nešto je što svi volimo, ali u ovakvim trenucima podsjeća koliko može biti opasan.

"Moja iskrena sućut Juhi i njegovoj obitelji i najbližima."

Minuta šutnje za Miettinena održat će se tijekom formiranja startnog poretka prije nedjeljne utrke, piše BBC.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je Vukovar zadržao nadu u ostanak u SHNL-u