Norris s prve pozicije juri po Veliku nagradu Brazila

Vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva vozača formule 1, Britanac Lando Norris (McLaren) startat će s prve pozicije u subotnju sprint utrku za Veliku nagradu Brazila u Sao Paulu.

Uz Norrisa u prvom će redu biti i Kimi Antonelli (Mercedes), dok će Australac Oscar Piastri (McLaren), koji za Norrisom zaostaje samo jedan bod u ukupnom redoslijedu, krenuti s treće pozicije. Do kraja SP-a ostala su još dva sprinta i četiri "prave" utrke. Pobjednik sprint utrke osvojit će osam bodova.

