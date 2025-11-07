FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAO PAOLO /

Norris s prve pozicije juri po Veliku nagradu Brazila

Norris s prve pozicije juri po Veliku nagradu Brazila
×
Foto: Antonin Vincent/dppi/shutterstock Editorial/profimedia

Do kraja SP-a ostala su još dva sprinta i četiri "prave" utrke. Pobjednik sprint utrke osvojit će osam bodova

7.11.2025.
22:30
Hina
Antonin Vincent/dppi/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva vozača formule 1, Britanac Lando Norris (McLaren) startat će s prve pozicije u subotnju sprint utrku za Veliku nagradu Brazila u Sao Paulu.

Uz Norrisa u prvom će redu biti i Kimi Antonelli (Mercedes), dok će Australac Oscar Piastri (McLaren), koji za Norrisom zaostaje samo jedan bod u ukupnom redoslijedu, krenuti s treće pozicije. Do kraja SP-a ostala su još dva sprinta i četiri "prave" utrke. Pobjednik sprint utrke osvojit će osam bodova.

Formulu 1 od sljedeće godine gledajte na programu RTL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'​

Lando NorrisF1FormulaGrand Prix
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAO PAOLO /
Norris s prve pozicije juri po Veliku nagradu Brazila