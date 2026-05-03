Spektakularan nastup Talijana u Mađarskoj i povijesni niz pobjeda se nastavlja

Nicolo Bulega nastavio je ispisivati povijest Svjetskog Superbike prvenstva, ostvarivši i četvrti uzastopni "hat-trick" pobjedom u drugoj utrci na mađarskoj stazi Balaton Park. Talijanski vozač bio je nedodirljiv za konkurenciju, upisavši svoju 12. pobjedu u isto toliko ovosezonskih utrka.

Iako je njegov timski kolega Iker Lecuona pokušao držati pritisak u ranoj fazi utrke, Bulega je još jednom demonstrirao superiornost. Lecuona se veći dio utrke držao unutar sekunde zaostatka, no aktualni prvak je u završnici pojačao tempo i na kraju prošao ciljem s prednošću od 2,5 sekunde. Svojom 16. uzastopnom pobjedom, Bulega je postavio novi rekord za najbolji start sezone. Ujedno je izjednačio i rekord po broju uzastopnih postolja, popevši se na pobjedničko postolje 25. put zaredom.

Dok su dva tvornička Ducatija jurila na vrhu, borba za treće mjesto donijela je više drame. Yari Montella osigurao je posljednje mjesto na postolju, iskoristivši incident iz prvog kruga. Lorenzo Baldassarri bio je preagresivan u napadu na Alvara Bautistu, zbog čega su obojica izletjela široko i izgubila pozicije. Montella je tako preuzeo treće mjesto koje je sigurno držao do kraja, unatoč Baldassarrijevom pritisku u završnici. To je za Montellu bio drugi podij sezone.

Najbolje plasirani vozač izvan Ducatijevog tabora bio je Garrett Gerloff na petom mjestu. Odličan posao odradio je i Sam Lowes, koji se s 11. startne pozicije probio do šestog mjesta. Utrku nisu završili Andrea Locatelli i Alex Lowes zbog padova, dok je Alvaro Bautista pao na 11. mjesto nakon kazne "dugog kruga" zbog kraćenja staze. Nakon mađarske runde, Bulega u ukupnom poretku ima ogromna 82 boda prednosti ispred Lecuone, čime je njegova obrana naslova sve izglednija.

POGLEDAJTE VIDEO: Bulega novom pobjedom stigao do nevjerojatnog rekorda