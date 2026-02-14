Napokon i skijanje: Možemo li u ovoj disciplini biti uspješniji?

Nakon par dana čekanja koja su se činila kao vječnost, Zimske olimpijske igre napokon donose nama omiljeni zimski sport. Od 10:00 će se niz stazu početi spuštati skijaši, među kojima će biti i hrvatski predstavnik Filip Zubčić.

TEKSTUALNI PRIJENOS UŽIVO

Počinje u 10:00

NAJAVA

Zubčić kreće s pozicije broj 13., a naš se najbolji skijaš nada da će i ovoga puta poboljšati svoj rezultat i možda donijeti Hrvatskoj prvu medalju na ovogodišnjim igrama. Našem najboljem skijašu ovo su četvrte Olimpijske igre, a najbolji rezultat ostvario je na prošlima, kada je u veleslalomu u Kini završio 10. Zubčić se natjecao i 2018., kada je bio 24., dok 2014. nije uspio završiti utrku.

Nadamo se da će Filip uspjeti ponoviti povijest i još jednom poboljšati rezultat i donijeti nam prvu medalju u Milanu i Cortini.