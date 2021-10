Najbolji NFL trener svih vremena i dugogodišnji strateg New England Patriotsa Bill Belichick odao je počast Hrvatskoj nakon jučerašnje utakmice New Englanda i Houstona.

Belichick se na konferenciji za medije pojavio s maskom na kojoj je bila hrvatska šahovnica te hrvatska zastava. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

Ponosi se porijeklom

Inače, Patriotsi su u ovoj utakmici upisali svoju drugu pobjedu ove sezone u pet odigranih utakmica, no ne treba to Belichicka toliko brinuti previše je rje on po svojim ostvarenjima već na tronu kao najbolji NFL trener svih vremena.

Isto kao i sinoć, Belichick je već nekoliko puta javno pokazivao hrvatske simbole te davao izjave u kojima je naglasio da se ponosi svojim hrvatski porijeklom.