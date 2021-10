Aktualni svjetski nogometni prvaci Francuzi pobjednici su drugog izdanja Lige nacija nakon što su u finalu u Milanu pobijedili Španjolsku s 2-1. Francuska je tako postala drugi pobjednik Lige nacija, nakon Portugala koji je slavio u prvom izdanju 2019. godine.

Nakon što su u polufinalu okrenuli 0-2 protiv Belgije pobijedivši sa 3-2, "Tricolori" su i u finalu stigli do pobjede preokretom. Ovoga puta nadoknadili su pogodak zaostatka, a sva tri gola na utakmici pala su u nastavku susreta.

Španjolska je povela u 64. minuti golom Mikela Oyarzabal, dvije minute kasnije izjednačio je Karim Benzema, a pobjedu Francuzima donio je Kylian Mbappe u 80. minuti.

Upravo je gol Mbappea podigao puno prašine. Naime, Mbappe je u trenutku kada je Hernandez uputio loptu prema njemu bio u čistom zaleđu, što se vidjelo i na usporednoj snimci, ali VAR i sudac su rekli da je gol čist. Španjolci su, dakako, podivljali zbog te odluke suca Anthonyja Taylora, ali on im je pojasnio o čemu se radi i zašto je gol ipak morao biti priznat.

Kontroverzan gol

Gol je, naime, regularan jer se aktiviralo pravilo koja kaže da nova akcija započinje kada protivnički igrač dodirne loptu, a loptu Hernandeza prije nego što je došla do Mbappea, dirao je stoper Eric Garcia.

Kapetan Španjolske, Sergio Busquets otkrio je nakon utakmice da im je Taylor još na terenu objasnio zašto je gol regularan, ali svejedno im se nije svidjela ta odluka.

"Taylor nam je rekao da je Eric Garcia htio uzeti loptu te da je to poništilo zaleđe jer ju je dirao. On je htio uzeti loptu kako ne bi došla do Mbappea, koji je očito bio u zaleđu. Takva odluka nema nikakvog smisla", rekao Busquets

Na snimci se vidi da je Garcia uklizao, ali kontakt s loptom bio je minimalan i to toliko da nije uspio promijeniti smjer lopte, te je ona na koncu došla do Mbappea.