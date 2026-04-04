Može li Osijek nastaviti 'spasilački niz' ili će ga goropadni Dinamo vratiti u borbu za opstanak?

Blagdansko je vrijeme često "siromašnije" za sportske događaje, pa je tako i ovoga puta. Gotovo svi bitniji događaji dolaze nam iz svijeta nogometa, a većina utakmica se igra na dan Velike subote.

Najuzbudljivija je utakmica svakako ona na samom početku vikenda. To je utakmica četvrtfinala engleskog kupa između dvije najbolje engleske momčadi posljednjih desetak godina - Manchester Cityja i Liverpoola. Bit će to veliki dvoboj dva kluba koja su obilježila nogometno desetljeće i međusobno podijelila sve titule Premier lige od sezone 2017/18 pa do danas. Što se tiče samog FA kupa, City ga je posljednji put osvojio 2022./23., dok je Liverpool posljednji put slavio sezonu ranije. Utakmica između Manchester Cityja i Liverpoola igra se od 13:45, a prijenos je na Areni Sport 1.

Osim ovog dvoboja u subotu igraju još i Chelsea i Port Vale (18:15), te Southampton i Arsenal (21:00). Utakmicu Chelseaja protiv trećeligaša gledajte na Areni Sport 1, dok utakmicu gostovanja Arsenala možete gledati na Areni Sport 2. Posljednju utakmicu četvrtfinala FA cupa između West Hama i Leedsa možete gledati na Uskrs od 17:30 na Areni Sport 1.

HNL ludilo

Osim stranog nogometa tu je i domaći. Nakon što su posljednji, četvrti kvartal SHNL sezone otvorili Varaždin i Gorica 1-1 remijem, sada će u "posljednji krug" krenuti i Dinamo. Lider prvenstva dočekuje probuđeni Osijek koji nije izgubio utakmicu četiri kola zaredom. No, momci iz grada sa Drave imat će najteži posao do sada, jer je Dinamo u trećem kvartalu u samo jednoj utakmici (k)iksao. Utakmica Dinama i Osijeka na rasporedu je u 15:00, a možete je gledati na Max Sportu 1 ili HRT-u 2.

Istog dana igra se i derbi kola. Šestoplasirani Slaven Belupo dočekuje branitelja naslova Rijeku. Momčad Marija Gregurine nada se pobjedi kojom bi preskočili aktualnog prvaka i zauzeli treće mjesto koje bi ih odvelo u toliko željenu Europu. Hoće li 'Farmaceuti' to uspjeti, ili će Rijeka ipak biti bolja, saznajte od 17:45 na Areni Sport 4 ili Max Sportu 1.

Posljednja zanimljiva utakmica u subotu igra se u 21:00 kada u Madridu kod Atletica gostuje prvoplasirana Barcelona. Bit će ovo prvi od tri susreta koji će ove dvije momčadi odigrati u samo deset dana - budući da će se sukobiti i u četvrtfinalu Lige prvaka. Ove su godine ove dvije momčadi već priuštile jedan triler kada je s ukupnih 4-3 Atletico bio bolji u polufinalu superkupa, a da li će nam opet ponuditi noć za pamćenje saznajte od 21 sat na kanalu Arene Sport 1.

Miran Uskrs

Osim četvrtifnale utakmice između Leedsa i West Hama od utakmica na Uskrs izdvojili bismo derbi kola u Italiji u kojemu će se sastati prvoplasirani Inter protiv šestoplasirane Rome. Utakmica je to koja bi uvelike mogla usmjeriti prvenstvo budući da Inter, iako na vrhu prvenstvene ljestvice, nije pobijedio u posljednje tri utakmice. S druge strane naći će im se momčad iz glavnog grada koja se želi vratiti na pravi put uoči završnice prvenstva u kojemu nastoji završiti među četiri najbolje plasirane momčadi i izboriti plasman u Ligu prvaka. Utakmicu Intera i Rome gledajte od 20:45 na Areni Sport 1.

Nadodajemo i kako KHL Sisak igra petu utakmicu polufinala Alpske lige protiv Merana, a tu utakmicu možete na Uskrs od 19:30 gledati na Sportskoj televiziji.

