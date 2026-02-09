FREEMAIL
U formi života /

Ma kako je ovo moguće!? Shiffrin pokazala nevjerojatne mišiće

Ma kako je ovo moguće!? Shiffrin pokazala nevjerojatne mišiće
Foto: Philippe Desmazes

U Italiji neće imati podršku zaručnika Aleksandera Aamodta Kildea

9.2.2026.
12:10
Sportski.net
Philippe Desmazes
Mikaela Shiffrin ponovno je u središtu pozornosti na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, ali ovaj put ne samo zbog skijanja. Američka zvijezda iznenadila je pratitelje fotografijom na kojoj su u prvom planu njezini nevjerojatno definirani leđni mišići, koje su mnogi prozvali “six-back”.

I sama je ostala zatečena prizorom. “Nisam ni znala da mi leđa tako izgledaju. Nemam pojma kako se to dobije – vjerojatno previše slaloma i veleslaloma”, našalila se 30-godišnjakinja, otkrivši i da joj je majka u šali poručila kako izgleda “kao izvanzemaljac”.

Natjecanja u Cortini počinju u utorak, a Shiffrin planira nastupiti u ekipnoj kombinaciji (slalom), veleslalomu i slalomu. Iza nje su već četiri Zimske olimpijade, no motivacije joj ne nedostaje. Posebno joj znači što se u veleslalomu vratila u vrhunsku formu nakon teške ozljede iz 2025., dok je u slalomu ove sezone gotovo nepogrešiva – slavila je sedam puta u osam utrka Svjetskog kupa.

 

@mikaelashiffrin

Someone said this is going viral, so sharing it here too 😝…my physio informed me the other day that this is what my back muscles look like😳🤪…is this normal?!

♬ original sound - mikaelashiffrin

 

Ipak, u Italiji neće imati podršku zaručnika Aleksandera Aamodta Kildea. Norvežanin je zbog problema s leđima morao odustati od Igara. Poručio je da trenutačno nije spreman ni fizički ni mentalno, a povratak planira u sezoni 2026./2027. O završetku karijere zasad ne razmišlja.

Mikaela ShiffrinZimske Olimpijske IgreCortina D'ampezzoZimske Olimpijske Igre 2026
