Schumacherov sin objavio zaokret karijere: Poznato gdje će voziti 2026.

Njemački vozač Mick Schumacher (26), sin sedmerostrukog svjetskog prvaka u formuli 1 Michaela Schumachera, sljedeće sezone će se natjecati u američkoj Indy seriji za tim Rahal Letterman Lanigan (RLL), objavila je ekipa.

Sin legendarnog sedmerostrukog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera, ima zanimljiv životopis koji uključuje 43 starta u Formuli 1 i najbolji plasman na šestom mjestu.

Natjecao se za Haas u sezonama 2021. i 2022., a kasnije je bio testni vozač za Ferrari i Mercedes. Posljednje dvije godine je nastupao u FIA Svjetskom prvenstvu izdržljivosti (WEC) za Alpine, a iduće godine seli u Indycar.

Schumacher će sljedeće sezone voziti Dallaru DW12 s Hondinim motorom u svih 17 utrka.

"Uzbuđen sam zbog automobila i američkog načina motosporta koji se čini više usmjerenim na čisto i izravno utrkivanje, i upravo se tom aspektu jako veselim. I naravno, znatiželjan sam u pogledu novih iskustava i uvijek me zanima proširivanje horizonta. Za mene ovdje počinje novo putovanje i uzbuđen sam zbog početka sezone," poručio je Schumacher.

Sezona "NTT Indy Series 2026." počinje Velikom nagradom Firestone u St. Petersburgu 1. ožujka. Na rasporedu je 17 utrka, a sezona završava 6. rujna u Monterey u Kaliforniji.

"Počašćeni smo što Micku možemo poželjeti dobrodošlicu u našu ekipu. Impresionirao nas je svojom brzinom, sposobnošću prilagodbe i tehničkim znanjem," rekao je jedan od vlasnika tima Bobby Rahal. Drugi suvlasnik je poznati televizijski voditelj i komičar David Letterman.

