Hrvatska vaterpolo reprezentacija sutra od 17 sati igra protiv Srbije četvrtfinalnu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Dohi. Podsjetimo, izabranici Ivice Tucka samim prolaskom u četvrtfinale izborili su Olimpijske igre u Parizu, što je prije prvenstva određeno kao glavni cilj.

Za razliku od hrvatskih vaterpolista, Srbija je osvajanjem prvog mjesta u skupini C izravno prošla u četvrtfinale, te će imati dva puna dana odmora više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još jedna velika utakmica u nizu ove godine, a peta uzastopno ovdje, iako moramo biti iskreni i reći da nas zadnje dvije nisu nešto previše potrošile. Srbi nemaju nekih većih rezultata, odnosno medalja, od Igara u Tokiju 2021. To je rezultatski deficit, ali Srbija je uvijek sjajna reprezentacija, vaterpolska velesila. Što se nas tiče, mi smo, vjerujem, u energetskom pogledu spremni. Ponavljam, nas je Europsko prvenstvo u našoj zemlji "izmasakriralo", fizički i psihički, ali ne treba se sada na to vraćati. Mislim da smo se odmorili, da su igrači spremni i svjesni što nas čeka", izjavio je izbornik Tucak i ponudio okvirni plan kako doći do polufinala.

"Ono što nikako nećemo smjeti dopustiti je ulazak u bilo kakav fizički vaterpolo s njima, jer fizički su jači od nas. Mi moramo utakmicu ‘staviti’ u jako snažan ritam, strahovito puno plivanja, tu smo mi brži. Ako ćemo tako odigrati, teško će to Srbija pratiti. Sporiji su nego mi i ako obrana bude dobra, onda ćemo ‘biti na konju’. No, uđemo li u igru ‘jedan na jedan’ onda smo gotovi", rekao je Tucak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vratar Marko Bijač bit će važan faktor u apostrofiranoj hrvatskoj obrani.

"Na Mandiću i Jakšiću će sigurno biti posebna naša pozornost, jer su im to glavni igrači. Isto tako, svjesni smo da ćemo morati pružiti najbolju moguću igru ovdje u Dohi. Oni imaju puno rješenja u napadačkoj igri, ali uvježbavali smo neke stvari za koje mislimo da će biti od iznimnog značaja. Prvenstveno kako bi zatvorili njih dvojicu, a onda i iskoristili neke naše šanse", poručio je hrvatski vratar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U napadačkom dijelu, jedan od najvećih hrvatskih uzdanica je šuter splitskog Jadrana Jerko Marinić Kragić.

"Važna utakmica, suparnik kvalitetan, dobar, čvrst, ali nevažno tko je s druge strane. Mi smo došli ovdje boriti se za medalju, pa tko god da je, cilj je isti. Pobjeda i prolazak u polufinale. Sad idemo pokazati koliko vrijedimo, nakon što smo osigurali nastup na olimpijskim igrama", poručio je Marinić Kragić te dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Srbija je jako dobra momčad i nije sve na Mandiću i Jakšiću koji, istina, jesu svjetske klase, ali imaju i dobrog vratara, dvojicu jako dobrih centara, željni su dokazivanja i rezultata. Oni će biti na sto posto, ali jednako i mi, samo što se nadam da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti."

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo