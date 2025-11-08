FREEMAIL
aprilia prva /

Talijan Bezzecchi dominirao kvalifikacijama: Starta s ‘pole positiona’ na VN Portugala

Talijan Bezzecchi dominirao kvalifikacijama: Starta s ‘pole positiona’ na VN Portugala
Foto: Eibner-pressefoto/imago Sportfotodienst/profimedia

Vozač Aprilije startat će iz prvog reda ispred Španjolca Pedra Acoste (KTM) i Francuza Fabia Quartarara

8.11.2025.
14:22
Hina
Eibner-pressefoto/imago Sportfotodienst/profimedia
Talijan Marco Bezzecchi startat će s 'pole positiona' u sprint utrci i na utrci za Veliku nagradu Portugala, 21. od 22 utrke u sezoni MotoGP, nakon što je u subotu osigurao najbrže vrijeme u kvalifikacijama.

Vozač Aprilije startat će iz prvog reda ispred Španjolca Pedra Acoste (KTM) i Francuza Fabia Quartarara, koji se kvalificirao kao treći na svojoj Yamahi.

Quartararo, svjetski prvak iz 2021., morao je ranije ujutro proći kroz Q1 kako bi mogao sudjelovati u Q2, drugom dijelu kvalifikacija, gdje se za 'pole position' bori dvanaest najbržih vozača.

Dvostruki svjetski prvak (2022. i 2023.), Talijan Francesco Bagnaia (Ducati), bit će četvrti na startnoj liniji sprint utrke u subotu u 15 sati po lokalnom vremenu i u nedjelju na liniji Velike nagrade koja će startati u 13:00 sati.

Španjolca Marc Marquez (Ducati) – koji je već osigurao naslov u premijer klasi – i njegov sunarodnjak, svjetski prvak iz 2024. Jorge Martin (Aprilia), obojica neće nastupiti ovaj vikend zbog ozljede.

Velika NagradaMarco BezzecchiMoto GpUtrka
