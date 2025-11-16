Najbolji svih vremena napokon se vraća u siječnju?
Pokušao se vratiti prošle zime u dobi od 35 godina, nakon pet godina izbivanja iz natjecanja. No, nakon samo tri utrke, puknuo mu je prednji križni ligament lijevog koljena
Osmerostruki pobjednik Svjetskog skijaškog kupa Marcel Hirscher objavio je na Instagramu da odgađa povratak natjecanjima do siječnja, neposredno prije Olimpijskih igara Milan-Cortina, od 6.-22. veljače.
"Ima napretka, moja preciznost se poboljšava. Vratit ću se u siječnju", napisao je 36-godišnji skijaš, koji se u listopadu razbolio i odustao od prvog veleslaloma sezone Svjetskog kupa u Söldenu u Austriji, a zatim i od slaloma u Leviju u Finskoj.
Hirscher, kojeg mnogi smatraju najvećim skijašem svih vremena s rekordnih osam ukupnih naslova Svjetskog kupa i 67 pobjeda u Svjetskom kupu, pokušao se vratiti prošle zime u dobi od 35 godina, nakon pet godina izbivanja iz natjecanja. No, nakon samo tri utrke Svjetskog kupa u kojima je završio daleko iza vodećih, Austrijancu, koji sada nastupa za Nizozemsku, puknuo je prednji križni ligament lijevog koljena tijekom treninga, čime je završio svoju sezonu i doveo u ozbiljnu sumnju budućnost svoje karijere. U lipnju je najavio da ipak želi pokušati još jedan povratak za zimsku sezonu 2025.-2026., koja će uključivati Olimpijske igre Milan-Cortina.
POGLEDAJTE VIDEO: Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila