SKIJANJE /

Najbolji svih vremena napokon se vraća u siječnju?

Najbolji svih vremena napokon se vraća u siječnju?
Foto: Maxim Thore/bildbyran Photo Agency/profimedia

Pokušao se vratiti prošle zime u dobi od 35 godina, nakon pet godina izbivanja iz natjecanja. No, nakon samo tri utrke, puknuo mu je prednji križni ligament lijevog koljena

16.11.2025.
14:06
Hina
Maxim Thore/bildbyran Photo Agency/profimedia
Osmerostruki pobjednik Svjetskog skijaškog kupa Marcel Hirscher objavio je na Instagramu da odgađa povratak natjecanjima do siječnja, neposredno prije Olimpijskih igara Milan-Cortina, od 6.-22. veljače.

"Ima napretka, moja preciznost se poboljšava. Vratit ću se u siječnju", napisao je 36-godišnji skijaš, koji se u listopadu  razbolio i odustao  od prvog veleslaloma sezone Svjetskog kupa u Söldenu u Austriji, a zatim i od slaloma u Leviju u Finskoj.

Hirscher, kojeg mnogi smatraju najvećim skijašem svih vremena s rekordnih osam ukupnih naslova Svjetskog kupa i 67 pobjeda u Svjetskom kupu, pokušao se vratiti prošle zime u dobi od 35 godina, nakon pet godina izbivanja iz natjecanja. No, nakon samo tri utrke Svjetskog kupa u kojima je završio daleko iza vodećih, Austrijancu, koji sada nastupa za Nizozemsku, puknuo je prednji križni ligament lijevog koljena tijekom treninga, čime je završio svoju sezonu i doveo u ozbiljnu sumnju budućnost svoje karijere. U lipnju je najavio da ipak želi pokušati još jedan povratak za zimsku sezonu 2025.-2026., koja će uključivati ​​Olimpijske igre Milan-Cortina.



Marcel HirscherSkijanjeZimske Olimpijske Igre
