Lindsey Vonn otkrila kroz kakav je horor prošla do povratka kući: 'I dalje u dijelovima...'

Jedna od najvećih skijašica u povijesti, Lindsey Vonn, oglasila se iz bolnice nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo. Nesreća, koja se dogodila svega 12 sekundi nakon starta utrke spusta, prekinula je njezin povratak na olimpijsku scenu i, prema svemu sudeći, označila kraj impresivne karijere.

Vonn (41) je nakon pada, praćenog bolnim krikom, helikopterom prebačena u bolnicu u Italiji. Ondje je podvrgnuta čak četiri operacije zbog složenog prijeloma noge. Ozljeda je bila ozbiljnija nego što se u prvi trenutak činilo.

Na Instagramu, gdje je prati 3,5 milijuna ljudi, objavila je video koji prikazuje put od bolničke sobe u Italiji do povratka u Sjedinjene Američke Države. Snimka dokumentira transport kolima hitne pomoći, ukrcavanje u avion na nosilima, let preko oceana i prijem u američku bolnicu.

“Moja noga je i dalje u dijelovima… ali sam konačno kod kuće. Intenzivna njega – ambulantno vozilo – avion – ponovno ambulantno vozilo – bolnica. Zahvalna sam medicinskom osoblju koje mi je pomoglo da se vratim kući i radujem se sljedećoj operaciji, kada ću moći izvaditi vanjski fiksator i početi se više kretati”, poručila je Vonn.

Dodala je kako je ozljeda znatno ozbiljnija od “običnog prijeloma noge” te da još uvijek pokušava razumjeti što to znači za njezin oporavak i budućnost. Više detalja, najavila je, podijelit će u narednim danima.

Bez obzira na ishod oporavka, Vonn iza sebe ostavlja jednu od najuspješnijih karijera u povijesti alpskog skijanja. Olimpijsko zlato u spustu osvojila je u Vancouveru 2010., a novo zlato u istoj disciplini dodala je u Pjongčangu 2018. godine.

U Svjetskom kupu osvojila je ukupno 20 kristalnih globusa, osam u spustu, pet u superveleslalomu, tri u kombinaciji te četiri za ukupnu pobjedu, čime je potvrdila status jedne od najdominantnijih skijašica svoje generacije.

