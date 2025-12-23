Zanosna Vonn raspametila fanove fotografijom i objavom: 'Službeno je'

Lindsey Vonn žari i pali ove sezone u Svjetskom kupu s 41 punom godinom. Vonn je u konkurenciji za pobjedu u spustu i superveleslalomu u svakoj utrci, a tako će biti i na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i Milanu u veljači 2026.

Vonn je na svojem Instagramu objavila da se službeno kvalificirala u američki tim za Olimpijske igre, ako je i bilo kakvih dvojbi. Napravila je to u svom stilu. S vrlo zanosnom fotografijom i porukom.

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

"Počašćena sam što mogu još jednom predstavljati svoju zemlju, na svojim petim i posljednjim Olimpijskim igrama! Kad sam donijela odluku o povratku skijanju, uvijek sam imala na oku Cortinu jer je to mjesto koje mi je jako, jako posebno. Iako ne mogu jamčiti nikakve ishode, mogu jamčiti da ću dati sve od sebe svaki put kad krenem s početne pozicije.

Bez obzira na to kako ove utrke završe, osjećam se kao da sam već pobijedila.Zahvalna sam na tome kako je sezona do sada prošla, ali tek sam počela", stoji u objavi ponajbolje skijašice svih vremena.

