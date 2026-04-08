Nevjerojatna Vonn javno zaratila s ocem i najavila nevjerojatan povratak

Prošla su dva mjeseca od teškog pada i ozljede Lindsey Vonn koja je zahtijevala pet operacija na koljenu. Vonn je i dalje optimistična, a nevjerojatno je da i dalje ne odustaje od povratka na snijeg.

"Ne znam kamo će me život odvesti u budućnosti, ali znam da samo moram stalno ići korak po korak i pronaći ću put kojim god krenem", kazala je Vonn za USA Today. "Iskreno, još uvijek nisam procesuirala nesreću jer sam bila toliko usredotočena na operacije i rehabilitaciju i više sam bila u modu preživljavanja. Nisam baš imala vremena samo sjediti i razmišljati. Samo sam se pokušavala pobrinuti da mogu raditi stvari koje volim dalje u svom životu".

"Mogu se vratiti. Već sam se jednom vratila. Šest godina sam bila u sportskoj mirovini. Znam kako je više ne biti skijašica. Samo, skijaške utrke su nešto što volim raditi. I toliko sam se zabavila ove sezone, a nisam odskijala posljednju utrku".

Odmah nakon njezina nastupa na Olimpijskim igrama, Vonnin otac, Alan Kildow, rekao je da je završila s utrkama. 9. veljače je za Associated Press rekao: "Ima 41 godinu i ovo je kraj njezine karijere. Za Lindsey Vonn više neće biti skijaških utrka, sve dok ja imam što reći o tome".

Međutim, to je Vonn samo još više motiviralo. "Iznenađen sam što je to rekao, jer ako me poznaješ, znaš da je jedini način da me natjeraš da nešto napravim taj da mi kažeš da to ne mogu. Dakle, moj tata bi mogao biti prekretnica zašto ću se još jednom vratiti", kazala je Vonn.

