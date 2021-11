Aktualni svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton pobjednik je VN Katara na stazi Losail čime je smanjio zaostatak za liderom svjetskog prvenstva formule 1 Nizozemcem Maxom Verstappenom na osam bodova uoči zadnje dvije utrke.

Britanac Hamilton u Mercedesu pobjednik je prve utrke svjetskog prvenstva održane na stazi Losail i 20. utrke ove sezone. Njegova je to 102. pobjeda u karijeri, te sedma ove sezone. Sedmerostruki svjetski prvak bio je najbrži u kvalifikacijama, a prvu poziciju obranio je i tijekom utrke. Hamilton je odlično startao i potom kontrolirao utrku do posljednjeg kruga.

Pomogla mu kazna

Pomogla mu je i kazna koju je lider svjetskog prvenstva Verstappen dobio prije početka utrke. Naime, dva sata prije starta Valtteri Bottas i Max Verstappen su kažnjeni zbog nepoštivanja žutih zastava na kraju subotnjih kvalifikacija. Verstappen je u kvalifikacijama bio drugi, no pomaknut je za pet mjesta, dok je Bottas kažnjen s tri mjeta unatrag, nakon što je kvalifikacije završio kao treći.

Nakon ovih kazni mjesto u prvom startnom redu uz Hamiltona zauzeo je Francuz Pierre Gasly (AlphaTauri), dok su iz drugog reda startali Fernando Alonso (Alpine) i Lando Norris (McLaren).

Hamilton je odlično startao i sigurno je držao prvu poziciju, dok se njegov jedini konkurent za naslov u petom krugu probio na drugo mjesto koje je potom sučuvao do kraja. Treći je bio Alonso kojem je ovo prvi plasman na podiju nakon 2014. godine i Velike nagrade Mađarske.

Spremniji nego ikad

"Ovi bodovi su nam bili potrebni. Zaista sam zahvalan na ovim bodovima. Osjećam se dobro, osjećam se u formi, spremnijim nego što sam se ikad osjećao. Jedva čekam zadnje dvije utrke," kazao je Hamilton koji sada ima samo osam bodova manje.

"Naša startna pozicija bila je ugrožena, ali smo srećom imali jako dobar start. Naravno, znam da će biti teško do kraja, ali ostaje lijepo, uzbudljivo. I ovu stazu je bilo zabavno voziti. Osjećam se dobro, ali bit će to teška borba do kraja," dodao je Verstappen.

Do kraja sezone ostale su dvije utrke, a nevjerojatno uzbudljivo Svjetsko prvenstvo nastavit će se za dva tjedna premijerom u Saudijskoj Arabiji. Finalna utrka održat će se u Abu Dhabiju 12. prosinca.

Verstappen vodi sa 351.5 bodova, dok Hamilton ima 343.5 bodova.