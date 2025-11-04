Kazahstanski milijunaš htio 'vikend s Odermattom': Ponudio 150.000 franaka, ali...

Menadžer švicarskog skijaškog asa Marca Odermatta, Michael Schiendorfer, otkrio je neobičnu ponudu koja je stigla iz Kazahstana, i to s izdašnom cijenom.

Naime, jedan tamošnji multimilijunaš navodno je bio spreman platiti 150.000 franaka samo da s Odermattom provede dva dana na skijanju.

No, aktualni svjetski prvak nije ni trenutak dvojio. “Marco svakodnevno dobiva unosne ponude, ali novac ga ne motivira. Odbija ih bez razmišljanja,” rekao je Schiendorfer u razgovoru za CH Media.

Dodao je kako bi njegov klijent lako mogao zarađivati i “srednju šesteroznamenkastu svotu” godišnje samo od takvih privatnih angažmana, no to ga ne zanima. “Odmah smo se složili da u takve stvari ne ulazimo. Da se Marco upustio u to, vjerojatno nikada ne bi stigao do ovih rezultata. Upravo to kod njega najviše cijenim,” zaključio je menadžer.

