Padel je jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu, u njega ulažu Zlatan Ibrahimović i Zinedine Zidane, a u Hrvatsku ga je prije sedam godina doveo Robert Prosinečki. Hrvatska sada ima reprezentaciju, domaću ligu, a sve je teže dobiti termin. U padelu se okušala naša Donna Diana Prćić.

Subotnja špica za njih je na padelu u Zagrebu. Rezervacije su sada, kažu nam, i do tri tjedna unaprijed, a na dan stiže i do 300 igrača. Sport nalik tenisu i skvošu. Igra se na umjetnoj travi iza zidova od pleksiglasa u parovima i to s manjim reketom koji nema žice, a ni snagu.

"Igrao sam kao dijete nešto malo tenisa i cijeli život sam u sportu i ajmo probati i to", kaže padelaš Vito Vlahovec.

Probali i već su dio derbija prve padel lige koja se igra i u Poreču i Splitu.

"Vrlo napet meč, ne zna se tko će pobijediti i osvojiti skupinu. Dečki koji igraju su između 20 i 30 godina, ali imamo i starije i mlađe", kaže voditelj Prve padel lige u Hrvatskoj Ivan Labaš.

Imamo i hrvatsku padel reprezentaciju koja se ovog mjeseca vratila s Europskog prvenstva u Portugalu, osvojili su sedam mjesto među 16 ekipa.

"Ovo nam je treći nastup na Europskom prvenstvu, prvi put prije četiri godine smo bili dvanaesti", kaže trener padela i predsjednik Hrvatskog padel saveza Tomislav Margeta.

Sve više je terena diljem zemlje, ali i padelašica na treningu.

"Jako je dinamično i jako se brzo može počet igrati, za razliku od tenisa gdje je bitnija tehnika i gdje treba puno više vremena da se ufuraš u to", ističe padelašica Nika Martinović.

Osam je licenciranih trenera, među njima i predsjednik saveza koji nam je i sam pokazao dio pravila koja su drukčija u odnosu na bijeli sport.

"Nalik je tenisu, počinješ igru servisom, moraš pogoditi označeno polje po dijagonali. Samo forhend, ali mora loptica pasti na pod. Produžiš ruku u smjeru lopte", uči naš Donnu Margeta.

A kada je sve krenulo u Hrvatskoj 2016., nogometna legenda nije ni slutila popularnost sporta koji je u Španjolskoj hit više od 30 godina.

"Sama znaš da prve tri godine nije bilo nikog. Ja po tome gledam kad su počele žene dolaziti, vidi se da je stvarno već počelo biti popularno kod nas u Hrvatskoj", kaže nam Prosinečki.

Nogometaši, košarkaši, tenisači… brojne sportske zvijezde od tada do danas slobodno vrijeme rado provode na padelu.

"Ja mogu samo pohvaliti naše vaterpoliste Bukića i Vrlića, ne mogu ne spomenuti gospodina Ademija koji je svojevremeno puno vremena bio na padel terenima. Luka Modrić nedavno, Perišić", priča Margeta.

Budućnost ovog sporta u Hrvatskoj vide kroz padel škole za djecu, ali i stvaranje uvjeta za odvesti padelašice na europsku smotru.