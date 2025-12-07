Poznati hrvatski klub slavi veliki rođendan

Gimnastički klub Osijek Žito proslavio je svoj 160. rođendan, a riječ je o najstarijem gimnastičkom klubu u Hrvatskoj, koji danas okuplja više od 700 članova, od rekreativaca do vrhunskih sportaša s olimpijskim iskustvom

Najstarije je to gimnastičko društvo u Hrvatskoj, osnovano davne 1865. godine, pod imenom Pervo Društvo Gombalacah. Proslavi u dvorani Hangar u Čepinu prisustvovali su, uz brojne uzvanike iz javnog i sportskog života, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik, zamjenik osječko-baranjske županice Josip Miletić, ujedno i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, zatim predstavnici Ministarstva turizma i sporta, Ureda predsjednika RH, Grada Osijeka i Hrvatskog olimpijskog odbora, gosti iz gimnastičkih klubova diljem Hrvatske, kao i bivši te sadašnji članovi GK Osijek Žito.

"Prije više od 20 godina priključio sam se gimnastičkom klubu da zajedno s ekipom entuzijasta pokušamo obilježiti vrijeme i prostor u kojem živimo i učiniti ga boljim, u gimnastici. Mislim da smo u tome dobrim dijelom uspjeli, ali uvjeren sam da ćemo u periodu ispred nas napraviti još više“, poručio je Marko Pipunić, predsjednik GK Osijek Žito, iza kojega su ravno dva desetljeća na toj funkciji. Dodao je kako gimnastika nema vidljivost i doseg u javnosti kao neki drugi sportovi te je to jedan od ciljeva za budućnost – podići taj sport na veću razinu prepoznatljivosti, a time i motivirati generacije koje dolaze da svoju sportsku karijeru grade upravo u gimnastici. "Pokazatelj da gimnastika u Osijeku itekako ima budućnost jest i činjenica da su naši gimnastičari s nedavnog Prvenstva Hrvatske donijeli tridesetak medalja“, istaknuo je Pipunić.

Gimnastički klub Osijek Žito danas okuplja više od 700 članova – od mališana koji prvi put kroče u dvoranu, preko vrhunskih trenera i gimnastičara s olimpijskim iskustvom, do umirovljenika koji i dalje vježbaju s osmijehom. Njihov je dom u Sokol Centru – jednom od najmodernijih sportskih centara u Europi, a čime Osijek uistinu opravdava epitet „grada gimnastike“. Istaknuto je i kako je Osijek od 2009. snažno ucrtan na svjetsku gimnastičku kartu, kroz organizaciju svjetskog kupa.

"Gimnastički klub Osijek Žito jedan je od najstarijih sportskih kolektiva uopće u Europi, a kamoli u Hrvatskoj, i kao Hrvatski gimnastički savez, iznimno smo ponosni na ovog našeg člana. U proteklih 160 godina, bilo je tu puno sportskih uspjeha, a klub je iznjedrio veliki broj reprezentativaca. Naglasio bih noviju povijest kluba, moju generaciju - Tomislava Markovića, Roberta Seligmana te mladog Aurela Benovića, osvajače brojnih medalja, a to pokazuje da klub dobro radi, ima dobro vodstvo i dobre trenere, a time i budućnost“, kazao je Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza. Podsjetio je i kako će vrhunski gimnastičar, Ukrajinac Illia Kovtun, osvajač olimpijske medalje, od iduće godine nastupati za Hrvatsku, upravo za GK Osijek Žito.

