Nakon potresa u Hrvatskom skijaškom savezu stiže veliko ime – vraća se Janica Kostelić

Jedna od najvećih hrvatskih sportašica svih vremena, Janica Kostelić, ponovno će biti dio Hrvatskog skijaškog saveza. Bivša skijaška šampionka preuzela je novu funkciju u razdoblju kada Savez prolazi kroz velike promjene.

Do promjena je došlo nakon događaja iz ožujka, kada su privedeni tadašnji direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek i član vodstva Saveza Nenad Eror. Uslijedila je reorganizacija, pa je dugogodišnji glavni tajnik Damir Raos otišao u mirovinu, a njegovu je dužnost privremeno preuzela Ana Marija Komparić.

Promjena je bilo i u sportskom dijelu Saveza. Gorana Račkog imenovali su vršiteljem dužnosti direktora alpskih reprezentacija, a mijenjali su se i treneri te sastavi reprezentacija.

U takvim okolnostima u Savez se vraća i Janica Kostelić. Prema informacijama objavljenima na službenim stranicama Hrvatskog skijaškog saveza, imenovana je koordinatoricom za razvoj skijaških sportova i međunarodnu suradnju.

Janica nakon završetka natjecateljske karijere nije napustila sport. Bila je pomoćnica ministra sporta, kasnije i državna tajnica za sport, a često je svojim iskustvom pomagala i hrvatskim skijašima.

Sve ove promjene događaju se uoči izborne skupštine Hrvatskog skijaškog saveza. Nakon što je početkom srpnja prihvaćeno financijsko izvješće, očekuje se raspisivanje izbora za novo vodstvo Saveza.

Aktualni predsjednik Miho Glavić, koji je na čelu Saveza od 2010. godine, prema najavama ponovno će se kandidirati za novi mandat, dok zasad nije poznato hoće li imati protukandidata.

Janica Kostelić profesionalnu je karijeru završila vrlo rano, sa samo 24 godine, ponajviše zbog brojnih ozljeda. Unatoč tome ostavila je neizbrisiv trag u svjetskom skijanju.

Osvojila je četiri zlatne i dvije srebrne olimpijske medalje, pet naslova svjetske prvakinje, tri Velika kristalna globusa i sedam Malih kristalnih globusa, čime je postala jedna od najuspješnijih skijašica svih vremena.