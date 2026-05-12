Iznenadna smrt maratonske atletičarke na treningu potresla svjetsku sportsku javnost

Etiopijska dugoprugašica Yebrgual Melese preminula je u 36. godini života nakon što joj je pozlilo tijekom treninga u Addis Abebi, priopćio je Etiopijski atletski savez.

Prema BBC-u, Melese je u utorak sudjelovala u uobičajenoj trening sesiji kada je doživjela iznenadni zdravstveni incident. Hitno je prevezena u bolnicu, no unatoč intervenciji medicinskog osoblja, liječnici nisu uspjeli spasiti njezin život. Uzrok smrti zasad nije službeno objavljen.

Melese je tijekom karijere ostvarila značajne rezultate na međunarodnoj sceni, uključujući pobjede na maratonima u Houstonu, Pragu i Šangaju. Jedan od njezinih najzapaženijih uspjeha bio je 2015. godine, kada je uz pobjede u Houstonu i Pragu zauzela drugo mjesto na prestižnom Čikaškom maratonu.

U priopćenju Etiopijskog atletskog saveza navedeno je kako je riječ o velikom gubitku za nacionalnu atletiku te da je njezin doprinos sportu ostavio značajan trag.

Melese je u trenutku smrti bila u pripremama za nastup na maratonu u Ottawi, koji je bio zakazan za 24. svibnja.

