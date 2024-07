Nakon pobjede nad Crnom gorom u prvom kolu, hrvatsku vaterpolo reprezentaciju u utorak (12.05) na Olimpijskim igrama očekuje druga utakmica na Olimpijskim igrama, u kojoj će joj u drugom kolu skupine protivnik biti Italija.

Hrvatski izbornik Ivica Tucak bio je vrlo oprezan u najavi ove utakmice jer je svjestan da njegove igrače očekuje težak posao.

"Za mene je iznenađenje samo to da su Talijani tako lako došli do pobjede jer su SAD vrlo čvrsta, iznimno jaka momčad, ali tu utakmicu nisu izgledali dobro. Čeka nas iznimno teška utakmica, suparnik iz vrha svjetskog vaterpola. Uostalom, igrali smo s njima finale Svjetskog prvenstva u Dohi. Imamo s njima pozitivan omjer, ali to je prošlost, a ono na što se mi trebamo fokusirati je utorak, 12.05 sati. Termin je manje od dva dana od prošle naše utakmice protiv Crne Gore", prenosi njegovu izjavu službena stranica Saveza.

"Mi možemo prije svega biti zadovoljni kako smo odigrali prvu utakmicu. Niti jedna utakmica neće biti ni lagana, ni jednostavna. Toga nema na olimpijskom turniru. Italija? Bit će teško, to je jasno. Sigurno da će biti teško nama, ali i njima također", poručio je Loren Fatović.

