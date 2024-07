Hrvatska vaterpolo reprezentacija olimpijski turnir u Parizu otvorila je pobjedom protiv Crne Gore 11-8.

Nakon utakmice izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak komentirao je organizaciju igara i susret za RTL sa Ines Godom Forjan.

"Vrlo dobra utakmica. Nije odlična, nije naravno ni perfektna jer bilo je pogrešaka, ali i one su sastavni dio sporta. Ono što smo tražili je samo ući mirno i sigurno u turnir, a to smo ostvarili. Protiv suparnika još k tomu za kojeg smo znali da će nam raditi probleme. Ne samo nama, svima. Nitko neće lako s Crnom Gorom. Ovo je važno. Pobjeda, bodovi, siguran ulazak u turnir, ali treba čim prije to arhivirati i okrenuti se Italiji. Još jedan suparnik u manje od 48 sati u odnosu na 1. kolo", kaže pa komentira:

'To su mladi ljudi koji se troše'

"Od gužve i loše organiziranosti ne može se doći do obroka, igrači 5-6 dana jedu maslo i kruh, no kako nama tako i drugima. Rekao sam igračima da izdrže ovih 15 dana. Ovo su Olimpijske igre i smještaj bi uz hranu trebao biti na nivou, a ne neke druge stvari."

