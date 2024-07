U drugom kolu turnira na Olimpijskim igrama 2024. u vaterpolu Hrvatska u utorak (početak u 12.05) igra protiv Italije. Bit će to dvoboj aktualnog svjetskog prvaka, Hrvatske, i doprvaka Talijana, a obje momčadi upisale su pobjede u prvom kolu na OI. Hrvatska je svladala Crnu Goru, a Talijani reprezentaciju SAD-a.

UŽIVO

Hrvatska - Italija 7:6 (4:3, 2:3)

Hrvatska: Bijač, Vrlić, Burić, Joković, Harkov, Bukić, Fatović, Lončar, Vukičević, Žuvela, Marinić Kragić, Biljaka, Popadić

Italija: Del Lungo, Gianazza, Di Fulvio, Presciutti, Echenique, Fondelli, Di Somma, Velotto, Condemi, Renzuto, Iocchi Gratta, Nicosia

Talijani su uzeli prvi napad u utakmici i odmah ga realizirali s igračem više, pogodio je Echenique, a svoj prvi napad Hrvatska nije uspjela realizirati, unatoč tome što smo imali igrača više. Talijani su ubrzo nakon toga zabili i drtugi pogodak, no on je poništen zbog prekršaja u napadu. U napadu nakon toga Hrvatska je stigla do prvog pogotka, s igračem više zabio je Joković. Odmah nakon toga Talijani su uzvratili i vratili se u vodstvo Brunijevim golom. No, to nije trajalo dugo jer je Harkov izjednačio. Nakon toga se Hrvatska obranila i u sljedećem napadu stigla do prvog vodstva. Poslije lijepe akcije zabio je Burić.

Naše prvo vodstvo trajalo je vrlo kratko jer je u sljedećem napadu Italija poravnala rezultat, za 3:3 silovitim udarcem zabio je Fondelli. U sljedećem talijanskom napadu Fondelli je mogao zabiti za novi preokret, no njegov udarac odsjeo je na vratnici, a nakon toga Marinić Kragić zabija za 4:3. Do kraja prve četvrtine nije više bilo pogodaka, vidjeli smo samo nekoliko dobrih obrana s obje strane i hrvatski vaterpolisti otišli su na predah s minimalnom prednošću.

U drugoj četvrtini ponovno su Talijani bili brži i osvojili prvi napad, no nisu ga uspjeli realizirat jer je Bijač sjajno obranio, a nakon toga Harkov sjajnim golom nam donosi +2, najveću prednost do tada. Iochi Gratta je nakon toga lijepim pogotkom smanjio zaostatak, nakon čega Harkov nije iskoristio napad s igračem više. To su Talijani odmah iskoristili i Di Fulvio je zabio za 5:5, novo izjednačenje. No, taj rezultat nije dugo stajao na semaforu jer je Lončar zabio krasan gol za naše novo vodstvo 6:5. Di Fulvio nakon toga nije iskoristio napad s igračem više, a svoj napad nije iskoristila ni Hrvatska. Talijani nisu zabili ni u sljedećem svojem napadu, uspjeli smo im ukrasti loptu, a nakon toga hrvatkski izbornik Tucak pozvao je prvi time-out.

Nakon toga Marinić Kragić nije iskoristio napad, a nisu ga iskoistili ni Talijani. Hrvatska je nakon toga dobila peterac, no nismo uspjeli povećati vodstvo jer je Marinić Kragiću talijanski golman obranio udarac, a u napadu nakon toga Di Fulvio zavbija za izjednačenje. Do kraja četvrtine Bijač je obranio zicer Di Fulviju, a zadnji napad nije iskoristila i Hrvatska pa su momčadi otišle na odmor s rezultatom 6:6.

Drugo poluvrijeme Talijani su otvorili golom, za novo vodstvo nakon dugo vremena, nakon čega je Joković promašio s igračem više.

Utakmica je u tijeku.

Hrvatski izbornik Ivica Tucak bio je vrlo oprezan u najavi te utakmice jer je svjestan da njegove igrače očekuje težak posao.

"Za mene je iznenađenje samo to da su Talijani tako lako došli do pobjede jer su SAD vrlo čvrsta, iznimno jaka momčad, ali tu utakmicu nisu izgledali dobro. Čeka nas iznimno teška utakmica, suparnik iz vrha svjetskog vaterpola. Uostalom, igrali smo s njima finale Svjetskog prvenstva u Dohi. Imamo s njima pozitivan omjer, ali to je prošlost, a ono na što se mi trebamo fokusirati je utorak, 12.05 sati. Termin je manje od dva dana od prošle naše utakmice protiv Crne Gore", rekao je.

"Mi možemo prije svega biti zadovoljni kako smo odigrali prvu utakmicu. Ni jedna utakmica neće biti ni lagana, ni jednostavna. Toga nema na olimpijskom turniru. Italija? Bit će teško, to je jasno. Sigurno da će biti teško nama, ali i njima također", poručio je Loren Fatović.