Ivica Kostelić prisjetio se teških trenutaka: 'Bilo je pitanje hoće li Janica moći hodati'

Ivica i Janica Kostelić kroz svoju su se karijeru suočili s brojni ozljedama. Janica je najteže trenutke proživljavala krajem 1999. i početkom 2000. kada je nakon pada u St. Moritzu gotovo ostala bez noge. Toliko je strašna bila ozljeda koljena, a toga se na svom Instagramu prisjetio Ivica.

Razlog tome je Serre Chevalier, Ivica je najavio posjet tom francuskom skijalištu i prikazivanje filma Gnothi Seauton, a tamo je Janica odrađivala rehabilitaciju. "Serre Chevalier ima posebno mjesto u sjećanju obitelji Kostelić. Janica je ovdje u prosincu 1999. osvojila svoju prvu utrku Svjetskog kupa u slalomu. Sa samo 17 godina impresivno je debitirala s prednošću od 1,78 sekundi, najavljujući tako još mnogo budućih podviga", stoji u objavi Ivice na Instagramu i nastavlja se.

"Nažalost, samo dva tjedna kasnije, teško se ozlijedila u strašnom padu na Svjetskom kupu u spustu u Sankt Moritzu i podvrgnuta je potpunoj rekonstrukciji koljena u Baselu. Pokidala je 4 od 5 ligamenata koljena i oba meniskusa u koljenu. Bilo je pitanje hoće li ikada više moći normalno hodati.

U travnju 2000., nekoliko mjeseci nakon početka rehabilitacije, došli smo u Serre Chevalier na poziv legendarnog Luca Alphanda, domaćeg heroja Serre Chevaliera. Dolina je bila zelena, a planine još uvijek bijele, ostali smo gotovo mjesec dana. Ujutro smo skijali na stazama, a poslijepodne smo išli na terapiju u bolnicu "Rhône Azur", gdje smo pod budnim okom dr. Gerarda Gaia radili vježbe za ozlijeđena koljena. Ovaj posjet nam je ostao lijepa uspomena.

"Ove sezone posjećujem Serre Chevalier prvi put od tada, ovaj put s obitelji. Lijepo je podsjetiti se na lijepe uspomene. Kako bismo proslavili te uspomene, večeras će se ovdje prikazivati ​​film "Gnothi Seauton", a moja će djeca prvi put vidjeti film", stoji u objavi Ivice Kostelića.

