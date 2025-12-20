FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Svjetski kup /

Hütter slavila, Vonn treća, a u top pet i jedna Slovenka

Hütter slavila, Vonn treća, a u top pet i jedna Slovenka
×
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Ukupno vodeća je Amerikanka Mikaela Shiffrin (558 bodova), koja ne skija spust

20.12.2025.
13:11
Hina
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Austrijanka Cornelia Hütter pobjednica je spusta za Svjetski kup u Val d'Isèreu u Francuskoj, dok je američka veteranka Lindsey Vonn bila treća. 

Austrijanka Hütter slavila je ispred Nijemice Kire Weidle-Winkelmann sa zaostatkom od 26 stotinki, dok je Lindsey Vonn bila treća (+0,35),a  Slovenka Ilka Štuhec četvrta (+0.39). Tridesettrogodišnja Austrijanka ostvarila je desetu pobjedu u Svjetskom kupu, petu u spustu, te prvu pobjedu Austrijanki u spustu na ovom mjestu u 49 godina od slavne Annemarie Moser-Pröll (1978.). Ovo je rekordna 127. pobjeda u spustu za Austriju u Svjetskom kupu, Švicarke su sakupile 99 pobjeda u spustu, a Amerikanke 72.

Slovenska natjecateljica Ilka Štuhec ostvarila je najbolji rezultat ove godine. S zaostatkom od 39 stotinki osvojila je četvrto mjesto. Prvo postolje od ožujka 2024. promašila je za tek četiri stotinke. Vonn je na vrhu ukupnog broja specijalnih spustova nakon tri spusta s 240 bodova, druga je danas deseta Njemica Emma Aicher (-69), a treća Hütter (-85).

Ukupno vodeća je Amerikanka Mikaela Shiffrin (558 bodova), koja ne skija spust. Alpske skijašice će se u nedjelju natjecati i u superveleslalomu na stazi u francuskim

POGLEDAJTE VIDEO: FNC u Podgorici rasprodan, ali ne brinite se! Evo kako možete pratiti jedinstveni spektakl

SkijanjeLindsey Vonn
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Svjetski kup /
Hütter slavila, Vonn treća, a u top pet i jedna Slovenka