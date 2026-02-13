Hrvatski predstavnik izborio nastavak natjecanja na ZOI-ju

Osvajanjem 59. mjesta u sprintu, 20-godišnji hrvatski biatlonac Matija Legović izborio se za još jedan nastup na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026., dok je Krešimir Crnković, nažalost, ponovno bio razočaran skijama te završio na predzadnjem, 89. mjestu.

Ima nade

Unatoč plasmanu u dohvatnu utrku, do koje je stigao uz dva promašaja, po jedan u oba stava, Legović nije bio posebno zadovoljan svojim nastupom.

"Na stazi nisam bio najbolji danas. Umara me visina. Otpucao sam solidno, a moglo je i bolje. Sretan sam što sam i s malo lošijom utrkom uspio ući u dohvatnu utrku i završiti u Top 60", rekao je Matija te dodao:

"Prošle godine na Svjetskom prvenstvu, kad sam isto imao dva promašaja, ušao sam u 45. U usporedbi s tom utrkom, danas sam bio lošiji na skijama. Da sam sve pogodio i da sam još odskijao kako treba, to bi već bilo sigurno Top 30, ako ne i bolje. Nadajmo se da ću se u sljedećoj utrci pomaknuti malo naprijed."

Dohvatna utrka donosi još 2,5 km više na stazi i još dva dolaska više na strelište, što otvara mogućnost za napredak, pogotovo onima koji će startati među zadnjima, što je slučaj s Legovićem.

"U dohvatnoj utrci se puno da napraviti, ako dobro pucate i dobro trčite, možete se pomaknuti i 30 mjesta. Mislim da neću biti sposoban pomaknuti se toliko, ali nadam se da ću uspjeti pet, deset, možda i 15 mjesta poboljšati plasman. Vidjet ćemo u kakvom ću biti stanju, hoću li biti dovoljno odmoran za to i hoću li imati malo sreće na strelištu."

Glavni trener Dejan Brajdić je i iz nešto lošije Matijine utrke uspio izvesti pozitivne zaključke.

"Mogu biti zadovoljan time što je ušao u Top 60, i to kao junior, iako nije otrčao, a ni otpucao najbolju utrku. I za zadnje pucanje je rekao da mu je bilo užasno teško ustabiliti se, a opet je izvukao 'jedinicu'. To je ono što može veseliti, da je unatoč svim tim problemima uspio izvući takav rezultat."

"Ako pucački dobro odradi, može se pomaknuti za dvadesetak mjesta. Neka samo uživa u utrci i neka se bori s ovima ispred sebe, a zna da to može", Brajdićeva je poruka za pristup utrci koja Legovića čeka za dva dana.

Razočarenje

Nažalost, u njoj neće biti Krešimira Crnkovića koji je na ove Igre konačno došao kao biatlonac i imao velika očekivanja.

"Od toga da ću završiti u Top 40, do toga da sam tu gdje jesam, to je dosta razočaravajuće", rekao je 31-godišnjak iz Brod Moravica koji se i nakon prvog nastupa, a i danas, žalio na skije koje nisu bile konkurentne, ali nije ni sebe amnestirao od odgovornosti za nastup u kojem je imao jednak broj pogodaka i promašaja.

"Loše sam odradio na strelištu, ali skije ni danas nisu bile na nivou. Dao sam Slovencima na test skije nakon 'individuala' i moje su bile dosta lošije nego njihove. Danas sam im opet dao i opet su bile jako loše. Osjetio sam to odmah od starta i onda je to dosta teško mentalno za izdržati pa sam se na strelištu 'raspao' i tako je završilo", rekao je Crnković i nastavio u rezigniranom tonu:

Foto: Fotostand/hettich/imago Sportfotodienst/profimedia

"Individual i nije bio tako loš taktički, ali skije su bile loše. Slovenski serviser mi je napisao da sam najbolji na svijetu, da na njima ne bih ništa napravio. Na 20 kilometara je to baš muka, kad skija ne ide. Danas je pucanje bilo više do mene, ali teško bi bilo nešto izvući i da je bilo savršeno pucanje."

Crnković je sve podredio Olimpijskim igrama.

"To su trebale biti najsavršenije utrke u cijeloj sezoni, a ispale su najgore."

No, 31-godišnji Krešimir je dovoljno mlad da dojam s ovih Igara pokuša popraviti za četiri godine u Francuskoj.

"Ovo je trenutno razočaranje i demotivacija. Ne mislim prestati. Sljedećih tjedan, dva će biti teško natjerati se na trening, jer nema i nekih natjecanja, ali kad završi sezona onda opet počinje želja za treningom", ipak je, s dozom optimizma, zaključio Crnković.

U subotu će sigurno biti jedan od najglasnijih navijača kad na stazu ponovno izađe Anika Kožica, jedina hrvatska biatlonka na ovim Igrama, koja će na bazi vrlo dobrog nastupa u 'individualu', pokušati i u sprintu završiti među 60 natjecateljica koje će startati i dan poslije u dohvatnoj utrci.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska olimpijka nakon utrke: 'Bilo je nekih poteškoća, ali ja sam zadovoljna'