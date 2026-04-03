Pakleni tjedan pred Hrvatskom: Kreće prava bitka protiv svjetske elite

Hrvatska vaterpolska reprezentacija večerašnjim treningom u Zagrebu zaključuje kratke pripreme uoči odlaska na kvalifikacijski turnir Divizije 1 Svjetskog kupa.

Izabranici Ivice Tucka već sutra ujutro putuju prema grčkom Alexandroupolisu,gdje će se od 6. do 12. travnja boriti za ulazak u vrh svjetske vaterpolske elite. U Alexandroupolisu će snage odmjeriti osam svjetskih reprezentacija - Hrvatska, Grčka, Španjolska, Mađarska, Srbija, Italija, SAD i Nizozemska.

Cilj je jasan – biti među pet najbolje plasiranih momčadi koje će osigurati kartu za završni turnir Svjetskog kupa u Sydneyu (22. – 26. srpnja). Ondje će uz domaćina i 5 najboljih iz Grčke nastupati još i dvije prvoplasirane momčadi Divizije 2, koja će svoj kvalifikacijski turnir odigrati na Malti od 7. do 13. travnja.

Satnice početnog dijela turnira navedene prema srednjoeuropskom (hrvatskom) vremenu:

Ponedjeljak, 6. travnja - 18:45 Hrvatska – SAD

Utorak, 7. travnja - 14:30 Španjolska – Hrvatska

Srijeda, 8. travnja - 14:30 Italija – Hrvatska

Izbornik Ivica Tucak na put vodi 16 reprezentativaca koji će braniti boje Hrvatske. Vratari: Marko Bijač, Mauro Ivan Čubranić; Igrači: Rino Burić, Viktor Tončinić, Mislav Ćurković, Roko Akrap, Toni Radan, Konstantin Kharkov, Ante Jerković, Zvonimir Butić, Marko Žuvela, Franko Lazić, Luka Bukić, Loren Fatović, Vlaho Pavlić, Tin Brubnjak.

