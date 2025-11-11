Prije 25 godina ispisali su povijest hrvatske atletike: 'Danas smo svjesni koliko to vrijedi'

U Gospiću su se okupili atletičari ispisali povijest hrvatskog sporta izborivši plasman na Olimpijske igre u Sydneyju.

Riječ je o štafetama koje su na mitinzima u Ljubljani i Zagrebu u utrkama na 4X100 i 4X400 metara srušile državne rekorde i po prvi put u ovim disciplinama odvele Hrvatsku na Olimpijske igre. Vremena ostvarena te davne 2000. godine i dalje stoje kao nacionalni rekordi, a nakon njih niti jedna hrvatska štafeta u ovim disciplinama nije uspjela ponoviti njihov uspjeh i otići na Olimpijske igre.

"Mi smo od 1998. do 200. godine šest puta rušili hrvatski rekord i nismo vjerovali da će to do danas ostati. Eto, taj rekord koji smo srušili u srpnju 200. dan-danas stoji i nakon toliko godina smo svjesni koliko to vrijedi", rekao je za RTL Danas rekorder Vjekoslav Oršolić.