Hrvatska protiv dobro poznatog protivnika u borbi za broncu: 'Nema tajni među nama'

Hrvatska futsal reprezentacija u subotu u Ljubljani igra utakmicu za brončanu medalju protiv Francuske, a izbornik Marinko Mavrović i reprezentativac Duje Kustura ističu kako su Francuzi dobro poznat suparnik.

"Francuska je ekipa o kojoj sve znamo, kao i oni o nama. Igrali smo s njima u skupini na SP i prijateljske utakmice u Francuskoj i u Maroku. Nema tu tajni oni znaju sve o nama. Tu će utakmicu dobiti onaj koji će to više željeti, onaj čija će mentalna snaga biti jača", kazao je Mavrović dodajući da će i brojni navijači francuskim reprezentativcima.

Hrvatska i Francuska već su se susreli na europskom prvenstvu. Njihov međusobni susret u skupini A odigran je u Rigi, a završio je bez pobjednika – 2-2.

"Ostaje žal nakon poraza od Španjolske, ali mi smo odmah od četvrtka prebacili fokus na Francuze i znamo naš cilj, a to je medalja na europskom prvenstvu", izjavio je Kustura dodajući kako je ta utakmica protiv Španjolaca dala potvrdu da je Hrvatska jako blizu, ali da joj fali iskustva i takvih utakmica.

"Hrvatska treba u kontinuitetu pobjeđivati tzv. lakše protivnike i dolaziti u priliku da s njima igramo što više puta i tako ćemo se približiti toj njihovoj razini", dodao je Kustura koji se slaže s izbornikom da je Francuska dobro poznat suparnik.

Utakmica protiv Francuske bit će slična kao i u prvom kolu na EP. Znamo se jako dobro, oni imaju brze igrače i neće biti lagano, ali vjerujemo da će doći jako puno ljudi i vjerujemo da bi to ovaj put mogla biti naša prevaga", zaključio je Kustura.

Utakmica protiv Francuske za treće mjesto na Europskom prvenstvu u Ljubljani, u Areni Stožice, na rasporedu je u subotu s početkom od od 16 sati na programu RTL-a 2 i platforme VOYO, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr-a.

