Igrao je protiv Španjolaca pa poslao jasnu poruku Hrvatskoj: 'Sve je moguće, ali jedno treba znati'

Hrvatska futsalska reprezentacija napravila je povijesni iskorak plasmanom u polufinale Europskog prvenstva i sada je nadomak najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog futsala. Pred izabranicima je najveći mogući izazov – ogled s moćnom Španjolskom, jednom od najjačih reprezentacija svijeta. Polufinalni susret igra se u srijedu u 17 sati u ljubljanskoj Areni Stožice, uz izravan prijenos na platformi VOYO.

Uoči velike utakmice razgovarali smo s Lukom Čopom, slovenskim reprezentativcem i igračem Futsal Dinama, koji je s reprezentacijom Slovenije već odmjerio snage sa Španjolskom na ovom prvenstvu. Slovenija je natjecanje završila u grupnoj fazi, a Čop nam je iz prve ruke dao uvid u snagu, stil i opasnosti koje donosi španjolska reprezentacija, ali i procjenu hrvatskih šansi u borbi za povijesno finale.

'Hrvati su mentalno spremni, ali Španjolska je u top formi'

Vaša prva utakmica na prvenstvu bila je upravo protiv Španjolske. Rani pogodak i velika razlika već na poluvremenu otežali su vam povratak, no vidjelo se puno borbe. Što Hrvatska može očekivati u današnjem susretu i na što mora najviše paziti?

'Mislim da su Hrvati mentalno dobro pripremljeni i da će pokušati snažno ući u utakmicu protiv Španjolaca. Sigurno imaju svoje šanse, ali s druge strane treba biti realan – Španjolska je izuzetno kvalitetna momčad. Dižu formu i po meni su sada u najboljem izdanju na turniru. Protiv nas su to jasno pokazali, dobro su otvorili utakmicu i mi se više nismo uspjeli vratiti. Očekujem dobru i zahtjevnu utakmicu.'

Foto: Sports Press Photo, Spp Sport Press Photo./alamy/profimedia

'Kod Španjolaca je sustav ključan, ne pojedinci'

Razgovarali smo i s nekim igračima koji su istaknuli pojedince poput Antonija Pereza. Je li vas u vašem susretu netko posebno iznenadio ili je presudan bio cijeli sustav igre?

'Rekao bih da je ključ bio cijeli sustav. Nismo se fokusirali na pojedince, nego na njihovu igru kao cjelinu. Na kraju se pokazalo koliko su jaki kao momčad. Imaju vrhunske pojedince, ali ono što ih izdvaja je povezanost i način na koji zajedno funkcioniraju na terenu.'

'Stožice mogu biti velika prednost za Hrvatsku'

Igrali ste u Stožicama pred domaćom publikom, a sada se očekuje velik broj hrvatskih navijača. Koliko to može biti važan faktor?

'Mislim da je to za Hrvate idealna situacija. Očekuje se puno hrvatskih navijača i vjerujem da će se reprezentacija osjećati kao da igra kod kuće. U ovakvim utakmicama to može biti veliki plus i važan faktor.'

'Hrvatska zna igrati ovakve utakmice'

Koliko ste pratili Hrvatsku na ovom prvenstvu i kakve joj šanse dajete u polufinalu?

'Hrvatska je pokazala da zna igrati ovakve utakmice. Imali su situacije koje su rješavali bez većih problema, osim možda protiv Gruzije, gdje su dominirali, ali realizacija nije bila idealna. Imali su jako puno udaraca i takva se utakmica može ponoviti i danas. Vidjet ćemo kako će sve izgledati.'

'Teško je prognozirati, ali sve je moguće'

Kakva su vaša očekivanja i prognoza?

'Nerealno je očekivati da će Hrvatska lako pregaziti Španjolsku. Što se tiče rezultata, jako je teško prognozirati. Ipak, u jednoj utakmici sve je moguće.'

