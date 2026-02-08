Futsalašima prema pravilniku ne pripadaju nikakve premije, ali Vlada nam je dala obećanje

Sjajni hrvatski futsal reprezentativci stigli su u Zagreb nakon osvajanja prve medalje. U subotu su u ljubljanskim Stožicama pobijedili Francusku i osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu, prvu medalju za hrvatski futsal.

U Zagreb su stigli bez puno pompe i bez službenog dočeka. Za razliku od rukometa, ne pripada im niti državna nagrada. Naime, prema Pravilniku o dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" i državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća, Ministarstvo turizma i sporta u neolimpijskim sportovima čija se prvenstva održavaju svake četiri godine, u što pripada i futsal, nagrađuje samo osvajače zlatne medalje i izbornika sa 7000 eura, dok ostali članovi stručnog stožera dijele 7500 eura. Srebrni i brončani ne dobivaju ništa.

Vlada nam je odgovorila na upit

Pitali smo Vladu hoće li futsalaši uistinu ostati bez premija, a ovo je njihov odgovor: "Hrvatska futsal reprezentacija bit će novčano nagrađena za izniman sportski uspjeh ostvaren na Europskom futsal prvenstvu. O iznosu nagrade i ostalim detaljima bit ćete upoznati sutra na prijemu hrvatske futsal reprezentacije, koji će upriličiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković".

Primit će ih i gradonačelnik Tomašević

I Grad Zagreb čestitao je Hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu. Nakon pobjede nad Francuskom, Grad Zagreb i Hrvatski nogometni savez zajednički su dogovorili da će gradonačelnik Grada Zagreba primiti reprezentativce sutra u palači Dverce, kako bi im odao priznanje za njihov sportski uspjeh.

Što je s rukometom i nogometom?

U rukometu je drugačije jer rukomet jest olimpijski sport pa prema spomenutom pravilniku rukometašima pripada premija od 5250 eura od Vlade svakom igraču, izborniku i članu stručnog stožera za brončanu medalju.

Što s nogometašima? Nogomet je olimpijski sport i nagrade su im vrjednije od rukometnih jer se prvenstva održavaju svake četiri, a ne dvije godine pa bi našim nogometašima pripalo po 24.000 (zlato), 14.000 (srebro) odnosno 8000 eura (bronca).

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte dodjelu medalja našim reprezentativcima: Istaknuli su poseban dres