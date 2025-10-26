Filip Zubčić otkrio što mu je uništilo odličan rezultat: 'Evo što me koštalo...'

Hrvatski skijaš Filip Zubčić otvorio je novu sezonu Svjetskog kupa veleslalomskom utrkom u Söldenu, koja je protekla u vrlo zahtjevnim vremenskim uvjetima. Snijeg, vjetar i česta odgađanja starta dodatno su otežali posao natjecateljima.

„Sretan sam što je krenula sezona. Bili su jako teški uvjeti, staza je dosta pucala, ali sam se dobro snašao. Prvu vožnju nisam odskijao kako sam htio, bilo je dosta rezerve na strmini, iako sam na ravnici bio dobar“, rekao je Zubčić nakon utrke.

U drugoj vožnji, hrvatski je reprezentativac pokušao popraviti izvedbu u strmijem dijelu staze: „Plan je bio poboljšati strminu, što sam i uspio, ali sam na zadnjem luku otišao malo previše direktno, uhvatio svjež snijeg i izgubio svo vrijeme u zadnjem sektoru. Bio sam jedan od najsporijih na ravnici. Sve u svemu, solidno sam odskijao, ali moram pogledati video i vidjeti gdje sam točno pogriješio.“

Unatoč zahtjevnom početku, Zubčić ostaje optimističan i spreman za nastavak sezone koja je tek počela.

