Hrvatski olimpijci dolaze na staze: Evo tko sve nastupa četvrti dan Igara

Utorak donosi prve nastupe hrvatskih sportaša na XXV. Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026., a u fokusu su tri sporta: skijaško trčanje, brzo klizanje na kratkoj stazi i biatlon.

Dan otvaraju trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol u kvalifikacijama sprinta klasičnom tehnikom na stazi stadiona za skijaško trčanje u Teseru, s početkom u 9:15 sati. Na startnoj listi od 89 natjecateljica Tena nosi broj 70, dok je Ema u svom olimpijskom debiju dobila broj 73. Interval starta iznosi 15 sekundi, a najboljih 30 po vremenu izborit će četvrtfinale u kojem će biti formirano pet skupina s po šest trkačica.

U 9:55 sati na istoj stazi starta muški sprint, a među 95 natjecatelja je i hrvatski predstavnik Marko Skender, koji je dobio broj 60. Pravila četvrtfinala i formiranja skupina ista su kao i kod trkačica.

Sljedeća na stazi bit će Valentina Aščić, koja započinje svoj drugi olimpijski nastup u brzom klizanju na 500 metara. Ona će se natjecati u prvoj od osam kvalifikacijskih skupina, a za plasman u četvrtfinale potrebno je zauzeti jedno od prva dva mjesta u skupini ili biti među četiri najbrže trećeplasirane.

U popodnevnim satima nastupaju biatlonci Matija Legović i Krešimir Crnković u disciplini individual na 20 kilometara. Matija kreće s brojem 3, a Krešimir s brojem 47, okružen jakom konkurencijom favorita za odličja. Prvi start je u 13:30 sati, dok je interval između natjecatelja 30 sekundi.

Sve utrke hrvatskih olimpijaca pratit će se na HRT-u 2 i platformi HBO, što omogućava domaćoj publici da uživo prati nastupe naših sportaša i njihovu borbu za medalje.

Skijaško trčanje (Tesero)

9:15 – Sprint klasičnim stilom, kvalifikacije (ž) – Tena Hadžić, Ema Sobol

9:55 – Sprint klasičnim stilom, kvalifikacije (m) – Marko Skender

11:45 – Sprint klasičnim stilom, četvrtfinale (ž) – moguće nastupe Tena i Ema

12:15 – Sprint klasičnim stilom, četvrtfinale (m) – mogući nastup Marko Skender

12:45 – Polufinale (ž) – Tena i Ema

12:57 – Polufinale (m) – Marko Skender

13:13 – Finale (ž) – Tena i Ema

13:25 – Finale (m) – Marko Skender

Brzo klizanje na kratkoj stazi (Milano)

10:30 – Kvalifikacije 500 m (ž) – Valentina Aščić

Biatlon (Antholz-Anterselva)

13:30 – Individual 20 km (m) – Krešimir Crnković, Matija Legović

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske olimpijske igre naišle na jedan veliki problem: Pokrenuta istraga oko medalja