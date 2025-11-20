Veliki uspjeh čudesne Hrvatice: Dora Bašić osvojila zlato na Svjetskom kupu

Hrvatska paraolimpijka Dora Bašić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji BC1 žene na Coimbra 2025 World Boccia Cupu, zadnjem ovogodišnjem turniru iz serije Svjetskog kupa u bocci.

Bašić je grupnu fazu turnira počela porazom od Južnokoreanke Younhe Kim sa 3-5, no potom je zaredala s pobjedama.

Prvo je bila bolja od aktualne paraolimpijske pobjednice i europske prvakinje Francuskinje Aurelie Aubert sa 8-1, a zatim je s 3-2 porazila brončanu s prvenstva Azije, Indinežanku Handayani Handayani, a u odlučujućoj utakmici za prolazak u polufinale je pobijedila Španjolku Desiree Segarru sa 8-4.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U polufinalu je sa 5-1 bila bolja od američke doprvakinje Yushae Andrade s Bermuda, da bi u finalu ponovo odmjerila snage protiv Kim. Ovog puta Bašić je puno bolje ušla u meč i u prvoj igri povela je sa 3-0. U drugoj igri je povećala prednost za još jedan bod i onda u zadnje dvije igre mirno sačuvala stečenu prednost za konačnih 4-2 i drugo pojedinačno zlato za hrvatsku bocciu na nekom od turnira Svjetskog kupa, nakon onog Davora Komara iz Povoe de Varzim 2018.

Osim zlatne medalje Dora je zaradila i velikih 35 bodova za svjetsku rang-listu te će ovu godinu završiti na visokom četvrtom mjestu među najboljim svjetskim igračicama u BC1 kategoriji, čime je već sad osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu, koje će se održati u kolovozu sljedeće godine u Seulu.

Što se tiče ostalih hrvatskih predstavnika u Coimbri, Martin Frković osvojio je šesto mjesto u muškoj konkurenciji BC1 kategorije, Anamaria Arambašić sedmo mjesto u kategoriji BC4 žene, Antonio Šaršanski je bio 10. u BC4 muški, a Luka Wagner je zauzeo 11. mjesto u BC2 muški.

Dora Bašić, Martin Frković i Luka Wagner nisu prošli skupinu u konkurenciji BC1/BC2 timova, baš kao niti Anamaria Arambašić i Antonio Šaršanski u konkurenciji BC4 parova.

Što je bocca?

Boccia je osmišljena početkom 80-ih, kao sport kojim se mogu baviti isključivo osobe s najtežim lokomotornim oštećenjima, koje za kretanje koriste invalidska kolica. Na početku je to bio sport isključivo za osobe s cerebralnom paralizom, no od početka ovog stoljeća otvoren je i za ostale vrste invaliditeta.

Boccia je po pravilima slična boćanju, igra se najčešće na parketu ili tarafleksu veličine 12,5×6 metara, a u igri se koriste kožne loptice punjene plastičnim granulama, opsega između 262 i 278 milimetara i težine između 263 i 287 grama.

POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu