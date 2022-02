Uobičajena biciklistička utrka u Kaliforniji zamalo je imala tragičan kraj. Bianchi Rock Cobbler popularna je utrka u kojoj natjecatelji imaju težak zadatak voziti po zahtjevnom terenu.

No, jedan biciklist nije imao problema s brdima i dolinama Kalifornije nego s razjarenim bikom koji se našao na stazi. Životinji očito nije pasalo što se natjecatelji voze po 'njegovom' terenu.

Bik je nasrnuo na natjecatelja, bacio ga s bicikla, a potom ponovno krenuo na njega.

Samo ga je sreća spasila

Na kraju je Tony Inderbitzin imao nevjerojatnu sreću. Nakon što je drugi put nasrnuo na njega, bik je odustao te ga spasio od, vjerojatno, kobnih posljedica. Biciklist je pretrpio teške ozljede, ali je na svu sreću van životne opasnosti.

Tony nije mogao nikako reagirati i potpuno je bio nemoćan, kao i navijači koji su sve snimili sa sigurne udaljenosti.

"Sve me boli, najviše vrat i gornji dio leđa. Najviše me uzdrmao kada se drugi put zaletio na mene. Imam puno ogrebotina i tragove udaraca. Jedino što me ne boli zapravo su lijeva ruka i glava", rekao je nakon incidenta biciklist.

Iako je doživio nešto čime se rijetki mogu pohvaliti, Tony je imao i nevjerojatnu sreću. Tko zna kako bi se ova priča završila da bik nije odustao od napada na nesretnog biciklista.