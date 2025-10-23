Derbi sjevera i juga ponovno na rasporedu: Evo kako je Torcida najavila utakmicu
U devet dosadašnjih utakmica Dinamo je ostvario četiri pobjede, dva puta je utakmica završila neriješeno i tri puta otišla na stranu Torcide
Ovog petka se u Sutinskoj Vreli igra najveći hrvatski derbi. Ovog puta neće se sastati Dinamo i Hajduk, već Dinamo i Torcida, a nogometnu "livadu" zamijeniti će futsalskim parketima.
Dinamo je trenutačno prvoplasirana momčad lige s maksimalnih šest bodova u prva dva kola, dok je Torcida na trećem mjestu s dva boda manje.
Uoči utakmice trener splitskog kluba Duje Bajrušović je kazao:
"Za ovakve utakmice ne treba posebna najava, svi znaju o kakvom se derbiju radi. U Zagreb idemo po prvi puta od početka priprema kompletni. Ozljeda nema, radi se intenzivno, analizirali smo protivnika i idemo 100% spremni.", najavio je susret te dodao;
"Nakon toga imamo kup utakmicu u Šibeniku protiv Crnice, a onda nam Pula dolazi na Gripe. Tri boda iz Zagreba bi bila idealna uvertira za nadolazeće utakmice pogotovo ako znamo da Torcida u Zagrebu još nikad nije dobila Dinama."
Trener Dinama, Matija Đulvat je bio nešto kraći od njegovog idućeg protivnika te je samo rekao:
'Utakmica će sigurno biti dobra, kao i svaka naša s Torcidom i sve ćemo napraviti da pobijedimo'
Utakmica je na rasporedu u 20.15 sati, a kako ju je Torcida najavila možete pogledati OVDJE.
